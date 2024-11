De Andrés (PP) dice que con la propuesta fiscal de PNV y PSE "se pierde una oportunidad para apoyar a las clases medias"

Afirma que el Estatuto "se puede mejorar" y que uno nuevo tendrá que "evitar los errores que se han cometido" en los últimos 40 años

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha considerado que con la reforma fiscal acordada entre PNV y PSE "se pierde una oportunidad para poder haber apoyado a esas clases medias que están perdiendo capacidad adquisitiva, que están perdiendo renta".

En una entrevista a la cadena COPE, recogida por Europa Press, Javier de Andrés se ha referido a la propuesta fiscal acordada entre PNV y PSE, que tendrá que ser aprobada en las Juntas Generales de los tres territorios.

Según ha valorado, "se pierde la oportunidad de echar una mano, en vez de exprimir, al trabajador, al comerciante, al autónomo, al taxista, al fontanero, al profesional del tipo que sea", porque "lo que se hace es seguir depositando sobre ellos el coste de ese ejercicio político que consiste en gastar y gastar".

De Andrés, que ha señalado que el presupuesto del Gobierno Vasco "sube un 4,7%", se ha preguntado "a quién le suben el sueldo 4,7%". "El gasto sí que sube esa cantidad, lo que significa que, al final, son los trabajadores, los ciudadanos, con el IVA, con el IRPF, los que van a estar pagando todas estas cosas y estos proyectos que luego vemos que tampoco son tan eficientes ni también gestionados".

El líder de los populares vascos ha reconocido que, en la propuesta fiscal, hay "alguna cosa que es básica, como el ampliar el mínimo exento, la parte por la cual hay que empezar a tributar, que aumenta en los mismos términos que se va a hacer en el resto de España, básicamente, de 14.000 a 19.000 euros".

Tras considerar que ampliar el mínimo exento era "una cosa imprescindible", Javier de Andrés ha criticado que "no se aplica la rebaja del IPC" y a los trabajadores "se les sigue cobrando como si no existiera ese IPC que, al final, representa una subida de impuestos importantes, que para el año que viene puede ser un 2,3% de subida".

Javier de Andrés ha dicho que "podríamos usar nuestro gobierno, que estamos siempre reclamándolo, para apoyar a las clases medias", al tiempo que ha augurado que PNV y PSE "parece que el acuerdo lo van a alcanzar con EH Bildu o con Podemos porque está hecho para agradarles a ellos".

En cuanto a Álava y Gipuzkoa, donde PNV y PSE no suman mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta fiscal, De Andrés ha indicado que el PP planteará modificaciones para proponer medidas que "puedan ayudar y aliviar un poco a las clases medias, por ejemplo, para poder adquirir una vivienda o para desgravaciones para alquiler o para que se ajuste un poquito ese IRPF que a veces la gente ni se da cuenta de cuánto está pagando" porque "hay que actualizar las tablas y no exigir tanto los salarios de los vascos".

PRESUPUESTOS VASCOS

Por otro lado, en relación al proyecto de presupuestos vascos, Javier de Andrés ha explicado que las propuestas del PP son en materias "muy concretas: sanidad y seguridad" porque consideran que son "dos graves problemas en el País Vasco".

Según ha indicado, el presupuesto para el año que viene en sanidad y seguridad "crece menos que la media, es decir, se gasta más en otras cosas, se va a crecer más en otras cosas que en seguridad y en sanidad, cuando creemos que son prioridades". Por ello, los populares plantean que ambas "crezcan por lo menos la media más el IPC, para que puedan tener una actualización también de la capacidad en dos áreas que tienen que recuperar algunas cosas, como las urgencias que se cerraron" en el Hospital Santiago de Vitoria.

Además, ha recordado que "hay centros sanitarios por todo Euskadi que han reducido horario, se han cerrado o no tienen determinados profesionales" y, para revertir eso "va a hacer falta más dinero". Tras advertir que hay que "gastar mejor el dinero", ha pedido que "lo que ahora se va a destinar a otras cosas, como a ese crecimiento insospechado de asesores, nuevos cargos públicos y chóferes, se destine a esto".

Además, ha dicho que "lo mismo pasa con seguridad". "Tenemos que afrontar un problema de seguridad muy importante en nuestras calles y, consecuentemente, tendremos que dotar adecuadamente a los policías y actualizar las patrullas, las comisarías y los medios que se emplean para combatir la delincuencia". Sin embargo, ha criticado que en el presupuesto elaborado por Gobierno Vasco Seguridad tiene "menos disponible para el año 2025 que para el 2024".

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, en relación al debate sobre un nuevo estatuto, Javier de Andrés ha dicho que, "si hablamos de un nuevo estatuto, tendrá que ser un estatuto que evite los errores que se han cometido estos 40 años, como la extraordinaria politización de la Administración Vasca, toda controlada por políticos, que van hasta cargos muy inferiores, de libre designación, de dedito" y "el clientelismo en contratos y contrataciones públicas".

Tras afirmar que, "sin lugar a dudas", el Estatuto "se puede mejorar", ha defendido que "se tiene que dar más libertad a la gente, para que no se exija, por ejemplo, para acceder a un empleo si no es necesario en ese empleo saber euskera" o "libertad para la escolarización a nuestros hijos". "Tenemos que conseguir elementos de libertad y de garantía para los ciudadanos", ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que "quienes lo están impulsado, PNV y EH Bildu con el apoyo del Partido Socialista, lo que quieren es profundizar en la parte identitaria, en la que rompe con el resto de España, en la que nos separa, en la que fractura, insistir con esa idea de nación, el derecho a decidir y otra vez el mismo raca-raca de Ibarretxe".

"Ahí nosotros no solo no lo vamos a apoyar sino que vamos a estar enfrente porque eso no es lo que necesita Euskadi, como ya se ha demostrado cuando se planteó el plan Ibarretxe, que ahora viene con una nueva receta", ha concluido.