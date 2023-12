Andueza defiende que EH Bildu es "perfectamente democrático" pero el PSE no cerrará "alianzas inéditas" con ellos

Avisa a Feijóo que no admitirán lecciones de quienes, cuando ETA asesinaba a socialistas, "vivían muy cómodos en Galicia pisando moqueta"



BILBAO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado este miércoles que EH Bildu es un partido "perfectamente democrático" pero no habrá "alianzas inéditas" de los socialistas con ellos, de forma que no harán lehendakari al candidato de la formación soberanista ni cerrarán acuerdos de gobierno.

Además, ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no admitirán lecciones de quien, cuando ETA asesinaba a socialistas y estos llevaban escolta --como él mismo con poco más de 20 años--, "vivían muy cómodos en Galicia pisando moqueta".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha reiterado que los socialistas "no van a hacer lehendakari a EH Bildu ni firmarán un acuerdo de gobierno" con ellos, como "tampoco se ha hecho en Pamplona".

En este sentido, ha recordado que en la capital navarra se ha propiciado un cambio en la alcaldía "fruto de un bloqueo", pero "es una cuestión local, que atiende a determinados problemas que existían en Pamplona".

"Es un decisión muy responsable, que para nada afecta al PSE-EE porque estamos hablando de otra Comunidad Autónoma y porque, por otra parte, nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra hoja de ruta y nuestra prioridad. Y nuestra prioridad no es impulsar un proyecto político que nos lleve al independentismo o que mire con nostalgia el procés catalán o que nos retrotraigan a situaciones vividas ya en Euskadi como el Plan Ibarretxe o el Pacto de Lizarra", ha añadido.

A su juicio, en eso "han estado otros partidos y hay otros partidos que sí tienen experiencia en firmar acuerdos de país, de modelo de estado con EH Bildu, pero el PSE-EE no lo ha firmado nunca y, de momento, no lo va a firmar porque es incompatible" con la manera de ver Euskadi del PSE-EE, y también con su forma de hacer política y gobernar.

"EH Bildu ya sabemos qué tipo de gobierno ejerce. Lo sufrimos en Gipuzkoa porque en 2011 el PNV le dejó gobernar", ha apuntado.

Según ha puntualizado, ha habido "riesgos que se han padecido en la historia de este país, pero ninguno ha venido de la mano del PSE-EE, y no lo va a ser". "Nosotros somos garantía de estabilidad, somos una izquierda útil que trabaja para hacer política que permita el progreso", ha remarcado.

Eneko Andueza ha apuntado que, por tanto, no habrá "alianzas inéditas" ni el PSE hará lehendakari a un candidato de EH Bildu ni habrá acuerdo de gobierno porque, según ha destacado, les separa un modelo de país, un horizonte que, en el caso de la formación soberanista "es independentista", y en el de los socialistas "es de progreso y de situar a Euskadi en la vanguardia en la que siempre ha estado" y que, a su juicio, hay que recuperar. "Nosotros vamos a salir en las elecciones a ganar porque tiene ambición y capacidad tranSformadora", ha aseverado.

EH BILDU, "PERFECTAMENTE DEMOCRÁTICO"

El líder de los socialistas vascos ha afirmado que EH Bildu "es un partido perfectamente democrático porque ha asumido las reglas democráticas y, entre otras cosas, porque ha asumido unas reglas que aprobaron" el PP y el PSOE con la Ley de Partidos.

"Eso se aprobó con un Gobierno del PP en Madrid. Y nosotros lo apoyamos estando en la oposición porque tenemos sentido de estado, y nos da igual estar en el gobierno o en la oposición cuando se trata de impulsar cosas que tienen que fortalecer nuestras instituciones y régimen democrático", ha subrayado.

Por ello, ha recordado que EH Bildu "ha asumido ese marco democrático y está dentro de él". "Lo que es absolutamente inadmisible es que algunos partidos estén jugando con un lenguaje que banaliza el terrorismo y tergiversa absolutamente el relato y la realidad de lo que hemos pasado en Euskadi", ha manifestado.

Eneko Andueza ha dicho que prefiere a EH Bildu "haciendo política que haciendo otras cosas". "Y EH Bildu hace tiempo que ha asumido que la vía de la política suponía renunciar a la violencia y afortunadamente ETA hace casi doce años que no existe", ha explicado.

En esta línea, le sorprende que "algunos líderes del PP en Euskadi no les digan a sus compañeros que saben perfectamente muy bien que ETA ya no existe porque ellos la han padecido, han ido escoltados y han sufrido una falta de libertad" que también han sufrido los socialistas. "Hemos sufrido un acoso y una violencia que en estos momentos forma parte de nuestra memoria, pero para nada forma parte de la realidad", ha aclarado.

Por ello, ha pedido ser "muy responsable" en política y ha asegurado que no admitirá "lecciones de gente" que, cuando les asesinaban e iban escoltados, "vivían muy cómodos en su Galicia natal pisando la moqueta institucional", en alusión a Feijóo.

"Yo de esos no voy a admitir ningún tipo de lección porque creo que sé muy bien lo que es el azote y la violencia de ETA, qué ha sido y que ahora no existe. Por tanto, vamos a jugar a la prudencia y a no hacer discursos demagógicos que cambien la realidad y el relato de lo que hemos pasado en este país", ha resaltado.

También ha reprochado al PP que utilice el término de "pacto encapuchado" para referirse al acuerdo de la moción de censura contra la alcaldesa de UPN en Pamplona, Cristina Ibarrola. En su opinión, con esta terminología, se pretende "tergiversar la realidad".

"Han dicho que estamos pactando con ETA, y por redes sociales nos llaman terroristas. Ese es el nivel que tenemos ahora. Mi pregunta es: ¿y si al PP le quitamos ETA y Pedro Sánchez de qué habla?, ¿tiene argumentos, tiene proyecto de país, tiene proyectos e iniciativas de impulso político que hagan posible que las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía de este país mejore, o su proyecto político se limita a recuperar a ETA y a insultar a Pedro Sánchez?", ha preguntado.

Por ello, ha cuestionado "en qué se está convirtiendo el PP y qué gobierno se iba a tener si consiguiera llegar a Moncloa de la mano de la extrema derecha". "El populismo está instalado en este país y también la extrema derecha que supone una amenaza para la democracia", ha indicado.

A su entender, eso "no es solo Vox, es también el Partido Popular", que, "sin ETA y Pedro Sánchez, no tiene absolutamente nada de lo que hablar".

"Tiene un proyecto absolutamente vacío, un discurso nulo, si le sacas de la agitación de la calle, de la agitación de la calle, al PP no le queda absolutamente nada. Es una catástrofe, grave y tremendamente preocupante para el país que el principal partido de la oposición se dedique a insultar, a calentar la calle y a decir que ETA todavía está viva, además de insultar al presidente del Gobierno y socavar el prestigio de las instituciones y la democracia", ha aseverado.

COMICIOS AUTONÓMICOS

Andueza ha mostrado su "firme convencimiento" de que el PSE-EE obtendrá "unos extraordinarios resultados" en las próximas elecciones autonómicas vascas, porque tiene un proyecto que "va a cambiar el guión" en Euskadi y va a posibilitar "que las cosas cambien".

En cuanto a los candidatos a lehendakari propuestos por las direcciones del PNV y EH Bildu a sus bases, Imanol Pradales y Pello Otxandiano, respectivamente, han señalado que, "de nada sirve que se cambien las caras, si las ideas y las formas de hacer política son las mismas".