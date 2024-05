Andueza dice que no está en juego la soberanía que piden PNV y EH Bildu, sino alzar un muro contra la ultraderecha

Advierte de que ahora es "mas peligrosa la coalición de la derecha y la ultraderecha porque la lidera Abascal y Feijóo solo es "un títere"



BILBAO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este jueves que en las próximas elecciones europeas del 9 de junio "no está en juego" la soberanía que reclaman el PNV y EH Bildu, sino "levantar un muro que deje fuera a la ultraderecha". "El debate no es independencia, es progreso o involución, es PSOE o PP y Vox", ha asegurado.

Según ha advertido, la derecha y la ultraderecha han aunado fuerzas y van de la mano en estos comicios, pero ahora "es más peligroso", porque "el que lidera la coalición" es el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "un títere".

Andueza ha intervenido en un acto político celebrado casi en el ecuador de la campaña a las elecciones europeas del próximo 9 de junio en el Centro cívico Clara Campoamor de Barakaldo (Bizkaia), en el que también han participado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera.

El líder de los socialistas vascos ha advertido de que "algunos en Euskadi están muy despistados". "El debate en estas elecciones no está en la soberanía que reclaman el PNV y EH Bildu. No podemos ser tan cortos de miras y fijarnos solo en nuestro ombligo", ha apuntado.

Eneko Andueza ha subrayado que "Euskadi no quiere aislarse de Europa, que sería lo que pasaría si Euskadi fuera independiente". "El debate no es independencia sí o no, es avance o retroceso, es progreso o involución. Ese es el debate: o ellos o nosotros, o PSOE o PP y Vox", ha enfatizado.

Por ello, ha llamado a los vascos a no equivocarse el próximo 9 de junio porque en estas elecciones europeas "no están en juego las obsesiones" de los partidos nacionalistas, sino "que está en riesgo el futuro de Euskadi, de España y de Europa".

Para Eneko Andueza, "el único muro que hay que levantar es el que debe dejar fuera a la ultraderecha". "Y frente a la ultraderecha no hay otra opción en Euskadi, en España y en Europa que votar al Partido Socialista", ha manifestado.

ABASCAL "EL LÍDER" Y FEIJÓO "UN TÍTERE"

De esta forma, ha alertado de que la derecha y la ultraderecha "han aunado tanto sus esfuerzos que ya no se distinguen" porque ahora "son lo mismo". "Ya lo advertimos en las pasadas elecciones generales, pero ahora hay una novedad muy importante, y es que Feijóo ya no lidera esa coalición, Feijóo es un títere, porque el que lidera esa unión es Abascal. Eso es mucho más peligroso, poner el futuro de Europa en manos de esa ultraderecha que solo quiere destruirla", ha avisado.

Por eso, ha emplazado a no quedarse en casa e ir a votar en los próximos comicios. "Y lo que es más importante, hay que votar al Partido Socialista de manera inequívoca y masiva, porque somos el único partido capaz de frenar a la coalición de la motosierra, somos los únicos capaces de parar a Abascal, a Feijóo, a Le Pen, a Meloni y a todo ultraderechista que se ponga por delante", ha remarcado.

A su juicio, lo que está en juego el próximo día 9 "es lo mismo que estaba en juego el pasado 23 de julio", y se ha mostrado convencido de que, al igual que en las generales, en esta ocasión también "Euskadi volverá a llenar las urnas de puños y rosas, de esperanza, de futuro, de paz y de libertad". "Votará más Euskadi, más España y más Europa, de la mano del Partido Socialista", ha aseverado.

El líder de los socialistas vascos, que ha dado la bienvenida a Sánchez a Euskadi de nuevo y ha destacado que Idoia Mendia "será la voz" de los vascos en Bruselas, ha querido subrayar que Ribera es "un referente a nivel mundial de la lucha contra el cambio climático, artífice de la Agenda Verde en España, impulsora de esa Excepción Ibérica, que ha supuesto un ahorro de más de 5.000 millones de euros".

Eneko Andueza ha defendido que la cabeza de lista del PSOE es "un referente que marca desde España el ritmo y los pasos de las políticas europeas". Por ello, ha mostrado su "orgullo porque los socialistas españoles lideren esta Europa del Siglo XXI".

"UN MOMENTO ÁLGIDO" PARA EL PSE-EE

Andueza ha resaltado que el PSE-EE también vive "un momento álgido" que empezó en las pasadas elecciones municipales y forales, en las que "conquistó más alcaldías, tan importantes como la de Vitoria Gasteiz", que siguió con la "victoria contundente" en las generales del 23 de julio, y con los "extraordinarios resultados" en las pasadas autonómicas vascas del 21 de abril, que llevan a los socialistas a "decidir cuál va a ser el futuro de Euskadi, con más fuerza y con todo el futuro por delante".

También ha insistido en que los comicios europeos "son tremendamente importantes". "Nos jugamos el futuro de Europa, y si nos jugamos el futuro de Europa, de España y de Euskadi", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado lo que aporta Europa a Euskadi, como "los millones de vacunas inoculadas para vencer a la Covid, los millones de empleos salvados gracias a los Fondos Europeos para aplicar los ERTE, los cientos y cientos de empresas que han subsistido gracias a esos ERTE, los 3.000 millones de euros que recibió el año pasado de los Fondos Next Generation, los proyectos como el impulsado por Mercedes gracias esos Fondos, Balquevolt o el corredor vasco del Hidrógeno verde".

"Todo eso es Europa, la respuesta a los desafíos, a los problemas reales que tiene la ciudadanía, es la Europa que responde cuando las cosas se ponen difíciles y colabora con los gobiernos para salir adelante y hacer posible que la vida de la gente sea mejor, desde los principios de igualdad, solidaridad, justicia social, sostenibilidad, modernidad, innovación, progreso, de paz y de libertad", ha señalado.

Por ello, ha apostado por "más Europa" que significa "menos desigualdad, menos violencia machista, más diversidad, más pluralidad, más respeto, más derechos para todas las personas, más empleos y con salarios dignos, más cohesión, más unión, más paz, más concordia y menos odio".