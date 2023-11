Andueza (PSE) dice que no gobernará con EH Bildu ni convertirá en lehendakari a su candidato, aunque no sea Otegi

Asegura que reunirse con Puigdemont requiere de menor esfuerzo que con EH Bildu: "Ayer querían matarnos"



MADRID / BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha manifestado que no gobernará con EH Bildu ni convertirá en lehendakari a su candidato, aunque éste no sea su actual coordinador general, Arnaldo Otegi.

Asimismo, ha afirmado que "requiere de mayor esfuerzo democrático" reunirse en la actualidad con EH Bildu, "que ayer querían matarnos", que hacerlo con el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a negociar la ley de amnistía.

"¿No requiere de mayor esfuerzo democrático sentarse hoy con los que ayer querían matarnos que con Carles Puigdemont? ¿No requiere de mayor esfuerzo democrático la superación del terrorismo, la admisión de sus protagonistas en el marco constitucional?", se ha preguntado Andueza en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Y es que el líder de los socialistas vascos ha defendido la ley de amnistía que ha negociado Pedro Sánchez con los independentistas catalanes reivindicando como mayor "lucha democrática" que, a su juicio, la izquierda abertzale abandonara la vía de la violencia "para volcarse en la vía democrática".

Según ha dicho, este camino "ha sido todo una prueba de estrés muchísimo mayor que la ley de amnistía". "Y creo que es algo que nos debe de hacer sentir muchísimo orgullo, no sólo a los socialistas por nuestra contribución directa y determinante en que vivamos en paz, sino al conjunto de la ciudadanía española y de la sociedad", ha proclamado.

A su vez, también ha hablado sobre el debate sobre la territorialidad que comentó Bildu en el debate de investidura de Pedro Sánchez, descartando que en España existe "un problema territorial", aunque sí que cree que hay "cuestiones que resolver".

LOS CAMBIOS EN BILDU

Asimismo, Andueza se ha pronunciado sobre los últimos movimientos en Bildu, a raíz de que su líder, Arnaldo Otegi, haya decidido no presentarse como candidato a las elecciones.

"Es una decisión muy personal, que no me atañe, yo tengo muy decidido que me voy a presentar", ha comentado Andueza, que, al ser preguntado por si estaría más cómodo si finalmente no es el candidato Otegi, ha indicado que "en política nunca se está cómodo".

En cualquier caso, el líder de los socialistas vascos ha asegurado que no hará lehendakari a un candidato de EH Bildu, sea o no sea Otegi, y que tampoco formará un gobierno con esta formación.

"Mi aspiración es ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes, construir un proyecto de país que verdaderamente sea un proyecto que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía vasca y liderar ese gobierno. Todo lo que se salga de ahí no me interesa de momento y probablemente de final tampoco", ha añadido.

LOS RELEVOS DEL PNV

Sobre la elección del candidato del PNV a las elecciones, Andueza tampoco ha comentado estos últimos cambios que sitúan a Imanol Pradales como aspirante a gobernar el País Vasco, reiterando que él sí que se presentará a estas elecciones como candidato socialista.

Eso sí, cree que si el PNV decidiera prescindir del PSE-EE en este último tramo de legislatura "estaría cometiendo un error de bulto de una magnitud bastante importante": "El valor añadido del Gobierno es la presencia de los socialistas".

En este contexto, Andueza ha contrapuesto el modelo de los socialistas con el del PNV, del que ha dicho "que se ha conformado con lo que había y con gestionar el día a día", y con el de Bildu, que solo habla de "construcción nacional".

Por último, el líder de los socialistas vascos ha dicho al CEO de Repsol que pagar más impuestos "es una buena manera de hacer país" ante su amago de paralizar las inversiones en España.