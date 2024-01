Andueza (PSE-EE) dice que el Gobierno comenzó el día "perdiendo 3-0" y lo acabó "ganando 2-1"

Asegura que Podemos cometió "un tremendo error" y lamenta que "su venganza la paga la gente"



BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha destacado este jueves que el Gobierno central comenzó el día de la votación en el Congreso de sus tres primeros decretos leyes de la legislatura "perdiendo 3-0" y lo acabó "ganando 2-1".

Andueza se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que el Gobierno de coalición lograra este pasado miércoles sacar adelante los decretos de Justicia y anticrisis, gracias a la abstención de Junts, aunque no el de empleo, debido al voto en contra de Podemos.

El secretario general de los socialistas vascos ha asegurado que había en juego "cuestiones muy importantes", como la subida de las pensiones, los descuentos en el transporte público o la bajada del IVA, y se ha congratulado de que "al final, todo salió bien".

Así, ha señalado que ve "con esperanza" todo lo sucedido este miércoles, ya que, según ha explicado, "mucha gente piensa que un gobierno que no tiene mayoría es un gobierno débil, y Pedro Sánchez ha demostrado que eso no significa nada". "Un gobierno que no tiene mayoría debe negociar, y a través del diálogo encauzar los temas, por lo que lo sucedido ayer es muy significativo ene se sentido", ha destacado.

En este sentido, ha reconocido que "los números son los que son" y que, "lógicamente, eso tensiona la situación", aunque ha considerado que "lo más importante es, por un lado, la influencia y la capacidad que tiene el Gobierno para poner en marcha esas medidas y, por otro, que es capaz de lograr acuerdos muy importantes con otros partidos a través del diálogo".

"La legislatura sigue adelante, y, haciendo un paralelismo con el fútbol, ayer comenzamos el día perdiendo 3-0, y en los últimos minutos acabamos ganando 2-1", ha indicado.

PODEMOS

Por otro lado, Eneko Andueza ha considerado que Podemos cometió el miércoles "un tremendo error" al votar en contra y tumbar el decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo y que había sido presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y ha lamentado que "su venganza la paga la gente".

El secretario general de los socialistas vascos ha señalado que la propia formación morada debería "tener en consideración lo sucedido de ayer", ya que, en su opinión, "así no se puede hacer política".

"Cuando se hace política con las tripas y no con la cabeza, se cometen errores y la gente se da cuenta de dónde está cada uno. Ayer se vió muy bien, porque lo de Podemos no tiene ninguna excusa y el error fue tremendo. No es para nada una buena noticia que casi 400.000 parados se queden sin 90 al mes. Su venganza la paga la gente", ha citicado.