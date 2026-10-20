Andueza (PSE) no cree que, con las detenciones en Irun, "se esté ante el germen del regreso de la violencia a Euskadi"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, durante la presentación de los candidatos que encabezan la lista al Congreso del PSE-EE por las elecciones del 29N, a 19 de octubre de 2026, en Silo de Olabeaga, Bilbao, Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, no cree que, con los dos detenidos el pasado sábado en Irun (Gipuzkoa) por supuesto terrorismo, "se esté ante el germen del regreso de la violencia a Euskadi". Además, ha reclamado a la izquierda abertzale que reconozca, "de una vez por todas, su papel activo en todo ese sufrimiento y haga una condena expresa" de ETA.

En una entrevista en el programa 'En Jake' de ETB, recogida por Europa Press, Andueza ha dicho que no cree que se vuelva o se esté "ante el germen del regreso de la violencia a Euskadi" después de la detención el pasado sábado de un hombre y una mujer, acusadas de un supuesto delito de terrorismo, tras intervenirles el 26 de septiembre en un control información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

"No quiero pensar que eso sea así, y espero y deseo que la sociedad vasca y, principalmente, la izquierda abertzale y todas las personas que están en esos entornos, haya podido aprender que aquello no sirvió absolutamente para nada", ha subrayado.

En todo caso, ha indicado que ya se verá cómo se desarrolla esa investigación en la Audiencia Nacional. "Ojalá tengamos dentro de poco más detalles porque, de momento, la información que tenemos es muy escasa para hacer una valoración más allá de que, evidentemente, la violencia nunca está justificada y nunca debe de volver a nuestras calles y a nuestra sociedad", ha remarcado.

Cuando se cumplen 15 años del anuncio del cese de la violencia de ETA, Eneko Andueza ha recordado "el sufrimiento" sufrido, algunos en sus "propias carnes", en alusión a los socialistas. "Yo mismo estuve casi 10 años escoltado y he visto morir en directo a compañeros", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que le extraña "que todavía algunos estén reivindicando una construcción nacional que precisamente fue la causante de todo aquel dolor". "Y me llama la atención que en esta sociedad se quiera pasar página, no voy a decir por parte del conjunto de la sociedad ni muchísimo menos, pero sí de una parte, sin hacer una recapitulación de lo que ha sido su protagonismo en todo esto", ha destacado.

CONDENA EXPRESA DE ETA

El líder del PSE-EE ha subrayado que "conviene que algunos ya, de una vez por todas, reconozcan su papel activo en todo ese sufrimiento, que hagan una condena expresa de todo aquello y, sobre todo, que reconozcan una equivocación que nos trajo tantísimo dolor".

"No hay futuro y no hay convivencia sin memoria, sin el reconocimiento del papel que tuvo cada cual en todo aquello, y yo, después de 15 años, puedo decir que me siento tremendamente orgulloso del papel que jugó el PSE-EE, y muy especialmente algunos compañeros como Jesús Eguguren (expresidente de los socialistas vascos) en la conquista de una paz que afortunadamente a día de hoy disfrutamos todos y todas", ha concluido.