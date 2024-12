Andueza rechaza que pueda negociarse con EH Bildu hasta el 20 y dice que el SMI se negocia en la mesa de diálogo social

Cree que solo ha habido "postureo" por parte de la formación soberanista en el proceso negociador

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rechazado que pueda seguir la negociación presupuestaria con EH Bildu hasta el día 20, como pretende la formación soberanista, y ha afirmado que el Salario Mínimo Interprofesional se negocia en la mesa de diálogo social.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que EH Bildu, con su último documento en el que rechaza la propuesta que le trasladó ayer por la tarde el Gobierno Vasco, "da por finalizada la negociación y la rompe". "Por tanto, hasta aquí hemos hemos llegado", ha apuntado.

En su texto, según ha apuntado el líder socialista, la formación soberanista en el último párrafo afirma que "están dispuestos a seguir negociando" hasta el día 20 en relación a un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "para que se adecúe a las circunstancias socioeconómicas de Euskadi".

Para Eneko Andueza, se trata de "una propuesta absolutamente irreal" porque "nunca" aceptarán "que eso se negocie dentro de la mesa de diálogo social porque son absolutamente presos de ELA y de lo que les marca". "Por tanto, lo damos por finalizado. Ellos son los que ponen punto y final a esta negociación que, por otra parte, era algo previsible", ha manifestado.

A su juicio, el documento de EH Bildu no ha sido "una contrapropuesta" a la oferta del Ejecutivo, sino que "ha habido una respuesta negativa" a los cien millones ofertados para Vivienda por el Gobierno Vasco.

Eneko Andueza ha asegurado que, en cuanto al SMI, el Ejecutivo siempre va a mantener que esta cuestión se logre a través del diálogo social, "un instrumento válido, necesario y obligatorio". "Ellos no lo admiten porque ELA así se lo marca", ha insistido.

Por ello, cree que "ellos rompen la negociación". "Damos por finalizada la negociación y a otra cosa. Al principio de la negociación EH Bildu nos vino a decir que querían dar un giro de 180 grados al presupuesto presentado por el Gobierno Vasco, que al final se tradujo única y exclusivamente en la negociación de dos cuestiones relativas a vivienda y al SMI, y finalmente eso no ha sido posible", ha manifestado.

POSTUREO

Tras señalar que el proyecto de Presupuestos es "bueno", ha señalado que la negociación en las últimas semanas "ha sido una mera cuestión de postureo" por parte de EH Bildu, "como se ha demostrado". No obstante, ha dicho que en algún momento ha podido pensar que el acuerdo "era posible" porque "ellos están más en intentar proyectar una imagen pragmática que en otra cosa".

"Pero en realidad ellos no tenían posibilidad de dar ese giro de 180 grados", ha señalado, para precisar que el Gobierno "tiene una hoja de ruta muy clara" y no iba a permitir que "se desvirtuara por llegar a un acuerdo que no es necesario".

"Siempre tenemos que tener la mano tendida para intentar llegar a un acuerdo, como lo hemos intentado con el resto de grupos políticos, pero teníamos muy claro que lo de Bildu era más una cuestión de postureo que de realismo político", ha reiterado.