Andueza se reivindica como Lehendakari frente al "conformismo y autocomplacencia" del PNV y el independentismo de Bildu

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas, Eneko Andueza, ha defendido el cambio de la mano de los socialistas frente al "conformismo y autocomplacencia" del PNV, al que se le "está cayendo el mito de la buena gestión a pedazos", y el independentismo de EH Bildu.

Además ha advertido de que el País Vasco "no puede caer en fórmulas del pasado, ni en manos de los que quieren llevar a un 'procés' también en Euskadi" y se ha mostrado convencido de que será el próximo Lehendakari. "No hay dos sin tres", ha apuntado.

Durante la presentación de su candidatura, ante militantes y cargos políticos e institucionales congregados en el Palacio Euskalduna, con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, como invitado especial, Andueza se ha mostrado satisfecho de la "unidad" del partido y ha afirmado que "otros no pueden decir lo mismo".

Ante una sala que ha llenado la militancia, Eneko Andueza ha recordado que el futuro de Euskadi "se juega en los próximos meses" y solo los socialistas están "preparados para liderar este país" y "cambiar el guión", como "ha demostrado esta legislatura".

Según Andueza, el PSE-EE ha demostrado que sabe gobernar para todos y para todas" y "en una coyuntura con problemas abiertos en Osakidetza, Educación o Ertzaintza" los únicos Departamentos que "no tienen conflictos abiertos son los liderados el PSE".

El líder de los socialistas vascos cree todo ello es "fruto del trabajo bien hecho y de "hacer política con mayúsculas". "Cuando lo decimos, cuando lo reivindicamos, algunos que se revuelven y que se molestan, se cabrean, porque se les está cayendo el mito de la buena gestión a pedazos. ¿Y qué culpa tendremos los socialistas si estamos demostrando que sabemos gobernar mejor que nadie?", ha preguntado.

También ha reivindicado al PSE-EE como "la única izquierda útil" en Euskadi, "esa izquierda que lo es de verdad" y que tiene "voz propia". "No somos como EH Bildu, que dice que es muy de izquierdas, pero que a la hora de la verdad deja claro que entre izquierda e independencia, siempre independencia", ha dicho.

Como logros de su partido, ha citado la Ley vasca de Vivienda, los descuentos en transporte público o su postura ante la futura Ley de Educación, ante la que "algunos rabian".

En este sentido, ha advertido de que "algunos quieren que las próximas elecciones sean una cosa de dos" y ha añadido que "a esos también les vamos a fastidiar los planes". "Se van a equivocar. Aquí hay un partido que tiene mucho que decir, PNV y EH Bildu van a competir por ver quién saca la ikurriña más grande nosotros no vamos a estar nunca ahí", ha dicho.

Según Andueza, "frente a la propuesta de conformismo, frente a la propuesta de independentismo", está el "proyecto socialista". "Vamos a ser más determinantes, vamos a ser imprescindibles", ha pronosticado.

Según Andueza, Euskadi necesita soluciones en Osakidetza, en Educación o en la Ertzaintza y no se puede "afrontar el próximo tiempo con autocomplacencia". "Debemos ser ambiciosos, renunciar a ser meros gestores para afrontar con garantías los retos enormes. No podemos permitirnos más de lo mismo", ha dicho.

Por ello, ha reivindicado al PSE-EE que "frente a ese conformismo" y también frente al "modelo de EH Bildu, que quiere dar paso a una generación sin memoria para tapar sus vergüenzas".

"Frente a ese modelo que solo entiende de imposiciones, que quiere excluir a los que pensamos diferente, frente a ese modelo que llevó a Gipuzkoa al desastre, frente a ese modelo que tiene la soberanía y la independencia como única respuesta ante todos los problemas, frente a los de la pancarta permanente, nuestro modelo", ha añadido.

Para Andueza, Euskadi "no puede caer en fórmulas del pasado, ni en manos de los que quieren llevar a un 'procés' también aquí en Euskadi". "Necesitamos romper con la monotonía, con los liderazgos de siempre. Necesitamos poner color y dinamismo a Euskadi", ha dicho.

Según Andueza, el PSE-EE cambiará el guión en Osakidetza, "para que deje de ser un problema", también en educación, "para que se centre en lo que se tiene que centrar", y en el cambio climático, en la Ertzaintza, en la industria vasca, en el empleo, pero también en euskera, "para que esa lengua nos una y no nos divida" y los "derechos lingüísticos" no se utilicen para "ir en contra de los derechos laborales de miles de trabajadores".

"Hoy comenzamos a escribir ese guión, ese guión que va a cambiar Euskadi. Es el momento de cambiar el rostro serio por una sonrisa, la queja permanente por una mano tendida, los problemas por respuestas, el conformismo por ambición, el agotamiento por las ganas y la apatía por el compromiso", ha enumerado.

Andueza se ha mostrado convencido de conseguir la Lehendakaritza y ha asegurado que "no hay dos sin tres". "El primero fue Ramón Rubial, el segundo fue Patxi López y no voy a parar hasta ser el tercero", ha manifestado.

EUSKADI Y CATALUÑA

Ante Salvador Illa, el líder socialista ha recordado que Euskadi y Cataluña han estado "siempre unidas", con dos proyectos "que están llamados a ganar las próximas elecciones autonómicas y conseguir tener un Lehendakari y un presidente de la Generalitat". "Cada vez queda menos tiempo, lo vamos a conseguir", ha afirmado.

Según ha dicho, son "lazos de hermandad que han permanecido fuertes, inquebrantables" y que se unen por el "proyecto común del PSOE" y el "reconocimiento de la ciudadanía que quiso que los socialistas vascos y los socialistas catalanes" ganaran las últimas elecciones generales. "Eso nos dice mucho del papel que jugamos en el conjunto del socialismo español, el socialismo vasco y el socialismo catalán", ha afirmado.

La victoria se debió, en su opinión, a que ambas sociedades saben que "frente a la derecha y la ultraderecha solo hay un proyecto capaz de frenar ese proyecto totalitario, que es el Partido Socialista", con "una hoja de servicios impecable y una gestión extraordinaria en el Gobierno de España".

Según ha defendido, "cuando está en juego lo importante, cuando está en juego nuestro bienestar, los derechos y la libertad, el respeto a la pluralidad y la convivencia", la sociedad vasca "vota al Partido Socialista". "Por eso ganamos las últimas elecciones aquí en Euskadi, porque frente a esa derecha reaccionaria, a ese independentismo intransigente, hay un proyecto, que respeta al diferente, que respeta la pluralidad, que tiende puentes y que no cava trincheras", ha indicado.

El líder socialista y candidato ha reivindicado "la dignidad" del socialismo, de la que "no pueden hablar ni la derecha extrema ni la extrema derecha que lo mismo va a Europa para impedir que la comisión europea invierta en nuestro país que se pone a rezar un rosario en la puerta de Ferraz para evitar que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno". "A ellos les han mandado donde se merecen, a la oposición y no lo digieren, no lo digieren, rabian, nos insultan, nos agreden, nos atacan", ha enumerado.

Además, ha advertido de que "la excusa no es la amnistía" sino "que no soportan" que en España vaya haber "cuatro años más de gobierno socialista". "Son los mismos que dicen que atacar nuestras sedes es sano", ha acusado.

En este punto ha preguntado "quién puede dar lecciones a los socialistas vascos" que "han tenido que luchar para defender lo prepolítico" y el derecho a "ser diferente sin ser asesinado" y han tenido que "escuchar el sonoro silencio de una parte de la sociedad que calló".

"¿Quién nos va a dar lecciones a nosotros, que nos hemos pasado años de nuestra vida escoltados, que hemos visto caer asesinados a nuestros propios amigos? Nadie, absolutamente nadie. No tengáis miedo, levantad la cabeza y miradlos de frente", ha concluido.