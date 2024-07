Andueza tiene "dudas" sobre si la exclusión de Vox de la ronda con partidos le da "un protagonismo que no merece"

Espera que los grupos de la oposición tengan "también la disposición" que tiene el Gobierno Vasco de llegar a acuerdos



PORTUGALTE (BIZKAIA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha esperado que los grupos de la oposición tengan "también la disposición" de llegar a "grandes acuerdos" que mantienen los socios del Gobierno Vasco y ha expresado sus "dudas" sobre la exclusión de Vox de la ronda de contactos que va a iniciar el lehendakari, Imanol Pradales. "No sé si contribuye a darles un protagonismo que no se merecen", ha señalando, precisando que "poco o nada" se puede compartir con "una ultraderecha que no respeta los principios más básicos de la democracia".

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Portugalete, donde ha asistido al pleno de elección de la nueva alcaldesa, María José Blanco, el líder del PSE-EE ha reiterado que la voluntad de PNV y PSE-EE a la hora de firmar el acuerdo de gobierno por el que han reeditado su coalición en Euskadi "fue también tender la mano tendida siempre para lograr acuerdos a través del diálogo".

Asimismo, ha esperado que el resto de fuerzas políticas "también tengan esa disposición" ante los "muchos retos importantes" que se afrontan. Así, ha subrayado que "uno de los ejes que va a poner encima de la mesa el lehendakari" en la ronda que va a dar inicio la semana que viene con los diferentes partidos es la sanidad pública, que va a estar "en el centro de ese debate y de esas conversaciones".

Por su parte, ha deseado que se logren "grandes acuerdos" que hagan posible mejorar la calidad de vida y fortalecer los servicios públicos en Euskadi.

Preguntado por la decisión del lehendakari de no convocar a Vox a esta ronda de contactos, ha afirmado que tiene "dudas". "No sé si esa exclusión contribuye a darles un protagonismo que creo que no se merece y a victimizarles de alguna manera. Es una opción más, lo que sí está claro es que poco o nada podemos compartir con una ultraderecha que, desde luego, no respeta los principios más básicos de la democracia en este país", ha apuntado.

MÁS RECURSOS

Por otro lado, ha incidido en que, tal y como ya ha expresado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ya ha anunciado que los próximos presupuestos serán "más expansivos" para hacer frente a los "grandes retos" existentes.

Por ello, ha añadido, "evidentemente hacen falta más recursos en el ámbito sanitario pero también en otros departamentos que afrontan retos importantísimos", entre los que ha citado Educación, Vivienda, el transporte público o el modelo de cuidados.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que Euskadi, con "grandes resultados" en su situación económica y de empleo, está "en disposición de tener unos presupuestos expansivos y afrontar con plenas garantías todos esos retos y convertir a Euskadi en ese país más competitivo" que se pretende.

Finalmente, ha subrayado que el hecho de que Torres esté al frente de la planificación económica es "la mayor garantía" de que el Gobierno tiene "capacidad para gestionar extraordinariamente bien la economía" vasca.