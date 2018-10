Ángel Bados, profesor durante cuatro décadas de Bellas Artes en la UPV/EHU, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018

Publicado 19/09/2018 19:06:22 CET

Director del centro de Arteleku entre 1994 y 1998, ha sido figura "clave" para varias generaciones de artistas vascos, según la UPV/EHU

El escultor navarro Ángel Bados (Olazagutia, 1945), profesor jubilado de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, ha sido galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas 2018, dotado con 30.000 euros que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.

El trabajo escultórico de Bados ha estado siempre muy conectado con su vocación docente desarrollada en la Facultad de Bellas Artes del campus de Leioa, un campo en el que "ha destacado como figura esencial para varias generaciones de artistas", según ha informado la UPV/EHU en un comunicado.

El artista navarro fue profesor del Departamento de Escultura de la UPV/EHU en dos periodos, durante los años 80 y entre 1995 y 2007 cuando se jubiló de la docencia. Posteriormente siguió vinculado a la universidad pública vasca a través del Máster Investigación y Creación en Arte, del que fue profesor invitado hasta 2013.

Bados estuvo al frente junto al artista Txomin Badiola de los cursos de escultura del centro Arteleku de Gipuzkoa entre 1994 y 1998 donde fueron sus alumnos y potenciaron la obra de artistas vascos que han alcanzado con posterioridad el reconocimiento internacional, como Itziar Okariz, Jon Mikel Euba, Ana Laura Aláez o Sergio Prego, entre otros.

Al conocer el galardón, Bado ha señalado que tanto en el taller como siendo profesor, he trabajado por amor al arte. No he esperado reconocimientos, en el arte nunca alcanzas lo que esperas, y piensas que será el exterior el que sancione tus logros. Es una contradicción, y más cuando alguna vez he sido propuesto para el Gure Artea y lo he declinado, porque pedía un poco más de tiempo para trabajar porque soy lento", ha explicado.

El jurado del premio ha estado formado por la artista ganadora de la pasada edición, Ángela de la Cruz; la catedrática de Arte Contemporáneo, Estrella de Diego; la comisaria de exposiciones, Blanca de la Torre y la directora de actividades de Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, Karin Ohlenschlager, entre otros.