Ansuola (EVE) cree que "difícilmente" Repsol o Petronor podrán invertir en descarbonización sin estabilidad regulatoria

Dice que "habría que analizar" si el PNV debería condicionar su apoyo a la investidura de Sánchez a la conclusión de este gravamen



BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansuola, cree que "difícilmente" empresas como Repsol o Petronor van a poder invertir en descarbonización si no existe una estabilidad regulatoria, y ha recordado que se desconoce si se mantendrá el impuesto extraordinario a las energéticas. Además, ha dicho que "habría que analizar" si el PNV debería condicionar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la conclusión de este gravamen.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ansuola ha mostrado su preocupación por el debate que se está suscitando a partir de las palabras del presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, sobre la congelación de ciertas inversiones en Euskadi por el posible mantenimiento del impuesto energético; y ha puesto como ejemplo un partido de fútbol, "en el que 22 jugadores empiezan con unas reglas de juego y resulta que en el minuto 60, viendo cómo va el partido, el árbitro decide cambiar las reglas de juego".

En este sentido, ha apuntado que "una empresa, que uno de sus objetivos es tener beneficios para poder invertir y crear riqueza, necesita tener una estabilidad regulatoria, necesita saber y conocer cuáles son esas reglas con las que va a jugar".

"Y en el minuto 60 no vale que le cambien las reglas de juego porque está invirtiendo muchísimo dinero, muchísimos cientos de millones de euros, y requiere saber cuáles van a ser las reglas para que ese plan de negocio que ha definido a la hora de invertir ese dinero funcione y sea real", ha indicado.

El director de EVE ha dicho que no puede estar "más de acuerdo" con las declaraciones de ayer del presidente de Petronor, en el sentido de que se necesita "una estabilidad regulatoria, no solamente en este caso". "Ya llevamos varios años en los que la regulación ha sido modificada varias veces y no podemos jugar así, puesto que las empresas necesitan tener una estabilidad", ha apuntado.

Sobre lo que supondría para Euskadi que estas advertencias se hicieran realidad, ha señalado que Emiliano López Atxurra recordó que se acaba de inaugurar el electrolizador de 2,5 MW, y junto al EVE y Enagas también se trabaja en el proyecto de 10 megavatios. Asimismo, ha dicho que también existe el trabajo entre Repsol y Aramco para construir una planta de combustibles sintéticos en el Puerto de Bilbao.

INVERSIONES CONSOLIDADAS

En todo caso, ha destacado que Atxurra "dijo claramente que estas inversiones están ya consolidadas y se van a materializar", pero lo que queda en 'stand-by' es la última fase del electrolizador de 100 megavatios que va a suministrar de hidrógeno a la planta de refino de Petronor.

"Lo puedo entender, porque no estamos hablando de 100.000 euros ni de 200.000 euros, estamos hablando de cientos de millones de euros. Si no sabemos cuál va a ser la regulación, las reglas de juego, difícilmente una empresa como Repsol o Petronor va a poder invertir en esta materia",

ha aseverado.

Iñigo Ansuola ha indicado que debería "alegrar" que una empresa tenga beneficios "porque va a tener capacidad de invertir y significa generar riqueza, cadena de valor y muchos puestos de trabajo".

Después de asegurar que "está mucho en juego", ha considerado que, tanto Iberdrola como Petronor, tienen "la suerte de que su sede social esté en Euskadi y contribuyen a las arcas forales con miles de millones de euros". "Gracias a esos ingresos que estamos obteniendo en las haciendas forales, tenemos los servicios de calidad que tenemos", ha manidestado.

IMPUESTO A LAS ELÉCTRICAS

Ansuola ha dicho que desconoce si se va a mantener este impuesto especial a las energéticas, y ha recordado que este gravamen "vino derivado de una situación extraordinaria, coyuntural, derivado de una situación, por desgracia, de la guerra de Ucrania, que sí conllevó a que hubiera una serie de beneficios extraordinarios y se puso este impuesto en ese momento".

"Lo que no sabemos es si va a perdurar o no. Parece ser que en el acuerdo del PSOE y Sumar quieren seguir con este impuesto en el tiempo. El debate está muy abierto, pero también me pregunto: ¿por qué a la banca y a las energéticas sí, y no a otro tipo de sectores que también están teniendo beneficios?", se ha preguntado.

Cuestionado por si cree que el PNV debería condicionar su apoyo a la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que "habría que analizarlo". "Hay tiempo y entiendo que son temas complejos. Habría que analizar si estamos en un periodo de beneficios extraordinarios o no, y qué tipo de impuestos queremos imponer a una serie de sectores", ha concluido.