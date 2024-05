Antxustegi (PNV) se muestra optimista de alcanzar un "buen acuerdo lo antes posible" con el PSE-EE

Espera que el ofrecimiento de EH Bildu durante la campaña electoral para llegar a consensos no sea "solo una pose"



BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario electo del PNV Joseba Díez Antxustegi se ha mostrado optimista de alcanzar un "buen acuerdo lo antes posible" con el PSE-EE de cara a conformar el próximo Gobierno Vasco. "No creo que sea tan importante el hecho de tener un acuerdo pronto, sino el hecho de tener un buen acuerdo y en eso estamos trabajando. Evidentemente, cuanto antes lo tengamos, mejor", ha indicado.

En declaraciones a Radio Euskadi, el parlamentario jeltzale ha destacado la "agilidad" de las negociaciones. "Prácticamente desde el día siguiente de las elecciones, ya los dos partidos que hasta ahora han formado gobierno en coalición han apostado por reeditar esa fórmula, han apostado por sentarse, por dialogar y por alcanzar un acuerdo", ha subrayado.

Así mismo, ha apuntado que las políticas que han llevado hasta ahora los dos partidos que gobernaban Euskadi han tenido el apoyo mayoritario de la sociedad vasca el pasado 21 de abril en las urnas. "Lo hemos dicho desde el primer día, tenemos que ser conscientes de que ese apoyo es una confianza que nos dan los ciudadanos y de que esa confianza la tenemos que gestionar con inteligencia y con humildad", ha señalado, para reconocer que ha habido "mucha gente" que les ha apoyado de una forma "crítica".

"Hay mucha gente que nos ha apoyado esperando un paso más por parte de ambos partidos, pero desde luego la coalición ha salido reforzada. Si esta negociación avanza, como todos esperamos que avance, se va a formar un gobierno de coalición que va a tener mayoría absoluta, al igual que la anterior legislatura, pero eso no significa que las medidas que lleve adelante ese gobierno vayan a ser medidas solo de esos partidos", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que durante la anterior legislatura "prácticamente el 80% de las leyes que se han aprobado en el Parlamento han sido con la concurrencia no solo de los partidos que forman parte de la coalición de gobiernos, sino de algún partido más". "Eso implica que tener mayoría absoluta no significa cerrarse, sino que implica abrirse, implica negociar con otros grupos, hablar con otros grupos, incluso cuando no se tiene la necesidad", ha añadido.

Desde ese punto de vista, ha adelantado que van a hacer las mismas políticas, o la misma forma de hacer política, de seguir "tendiendo la mano al acuerdo y seguir invitando a otros grupos a que asuman también la responsabilidad" y que se comprometan con la gobernabilidad de Euskadi.

OFRECIMIENTO DE EH BILDU

Respecto al ofrecimiento de EH Bildu durante la campaña electoral para alcanzar consensos, Díez Antxustegi espera que no sea solo una "pose, sino que haya sido de verdad una actitud para el acuerdo". "Desde luego hasta ahora no lo han sido. Yo en este momento soy el portavoz del PNV en las Juntas Generales de Araba, y la Diputación Foral de Araba no tiene presupuestos porque EH Bildu no ha querido negociar los presupuestos", ha reprochado.

Por lo tanto, ha subrayado que "cuando se les ha exigido o cuando han sido necesarios para alcanzar acuerdos en beneficio de una institución y de la ciudadanía al fin y al cabo, no lo han hecho". "En campaña nos han dicho que lo iban a hacer. Esperemos que eso se refleje", ha insistido.

Dicho esto, ha reiterado que la posición del PNV es "muy clara: formar un gobierno estable, sólido, que va a seguir adelante, pase lo que pase, pero un gobierno que tiende la mano al acuerdo". "Lo hemos hecho durante la última legislatura", ha resaltado.

"Exigimos y solicitamos también humildemente la responsabilidad a otros grupos, porque la oposición no debería ser solo quejarse, la oposición no debería ser solo la pancarta, la oposición debería ser proponer y sobre todo arrimar el hombro frente a los problemas", ha concluido.