Aprobado el presupuesto de Barakaldo con 140 millones de euros, un 7,9% superior al de 2023

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha aprobado esta tarde, con la mayoría que le otorgan los 18 votos de PNV y PSE-EE (de un total de 27), los presupuestos municipales para este año, que se elevan a 140 millones de euros, un 7,9% más que las cuentas del 2023.

Según ha informado el gobierno municipal, el debate del presupuesto lo ha protagonizado la decisión de la oposición de no presentar enmiendas a los presupuestos por no estar de acuerdo con el procedimiento de elaboración de los mismos.

"El procedimiento para aprobar los presupuestos municipales se aprobó en el año 2000 en el pleno municipal. Y es el que se ha venido desarrollando desde entonces; primero realizando un borrador de los presupuestos por parte del equipo de gobierno y, después, estudiando las enmiendas que durante 15 días hábiles pueden presentar los partidos de la oposición", ha recordado la concejala de Hacienda, Iratxe Foces.

"Sabemos que presentar enmiendas es un trabajo complejo --ha proseguido-- porque hablar y hacer demagogia es fácil, pero traducir la idea en compromisos y partida presupuestaria para hacerlo realidad supone un trabajo serio y responsable que al menos este año no han estado dispuestos a hacer". "O quizá es que tanto EH Bildu, como PP y Elkarrekin Podemos son conscientes de que sus propuestas no son posibles de llevarlas a cabo y por eso no se han visto capaces de convertirlas en enmiendas concretas y presentarlas", ha afirmado.

Dentro de las cuentas de este año se impulsarán los proyectos que favorezcan la emancipación juvenil; la inversión en personas mayores (en Acción Social se destinarán más de 11,3 millones de euros) con el aumento de las plazas residenciales para personas con grado I o sin grado reconocido, o el aumento de la partida de Igualdad, mejorando la atención psicosocial de las mujeres que sufran agresiones sexistas gracias al aumento de la partida en más de 136.000 euros. Así, la partida para Igualdad ascenderá hasta los 694.081 euros.

Del mismo modo, se refuerza la atención a las personas en riesgo de exclusión, con un aumento de 170.000 euros en el área, un 4,38% más para seguir ofreciendo servicios como el albergue. Las partidas a ayudas sociales contará con una dotación inicial de 2,2 millones.

Por otro lado, el capítulo de inversión y mantenimiento de la ciudad aumentará hasta los 44,3 millones, se seguirán impulsando accesos mecánicos en Rontegi y Burtzeña, espacios cubiertos a los barrios; programas de ocio familiar en las plazas; mejoras en las instalaciones deportivas, asfaltado de calles o limpieza. Por último, se trabajará en abordar el gran reto del cambio climático, duplicando el presupuesto destinado al área de Desarrollo Natural (909.087 euros).