Arde Bogotá actuará el 12 de junio en San Mamés, en Bilbao, para presentar 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'

La banda llevará su nueva gira, 'Cómo construir un recuerdo', a la capital aragonesa en 2027 y abrirá la venta de entradas el 22 de octubre - LAST TOUR

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda de Cartagena Arde Bogotá actuará en el estadio bilbaíno de San Mamés el 12 de junio de 2027, dentro de la gira de su nuevo espectáculo en grandes recintos titulado 'Cómo construir un recuerdo', en la que presentará su tercer disco de estudio 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)'. Las entradas generales saldrán a la venta el próximo 22 de octubre.

En su nueva gira, el grupo murciano recorrerá 12 ciudades y ofrecerá 15 conciertos entre los meses de mayo y septiembre del próximo año. Se trata de un nuevo salto en la trayectoria de los cartageneros, que llevarán su directo a algunos de los escenarios más importantes del Estado con un espectáculo concebido para convertir cada concierto en una experiencia colectiva.

Last Tour, que ha confirmado la actuación de Arde Bogotá en San Mamés, destaca que, tras el lanzamiento de su tercer álbum, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)', el grupo abre un nuevo capítulo en el universo creativo que ha construido alrededor de este trabajo.

"Si el disco se presenta como un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, la nueva gira plantea una pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar? Esta es la premisa de 'Cómo construir un recuerdo', un espectáculo que propone dejar atrás la soledad y el olvido para celebrar aquello que somos capaces de construir juntos. Una nueva fábrica en la que ya no se producen corazas para protegerse de lo vivido, sino recuerdos compartidos", remarca.

En los conciertos, las canciones "serán las instrucciones y el público formará parte imprescindible del proceso". La música, la iluminación, el sonido y la escenografía se pondrán al servicio de una experiencia en la que los espectadores dejarán de ser únicamente testigos para convertirse en protagonistas.

El cuarteto murciano pretende "una construcción colectiva" para que cada persona salga de sus actuaciones "con algo nuevo e imborrable". La gira arrancará en Cartagena, ciudad natal de Arde Bogotá, para posteriormente girar por todo el país, recalando el 12 de junio en Bilbao.

EL SALTO A GRANDES RECINTOS

'Cómo construir un recuerdo' llega en un momento especialmente significativo para Arde Bogotá. Tras una trayectoria de crecimiento constante, que los ha llevado de las salas a los grandes festivales y a escenarios internacionales de Europa y América, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader afrontan ahora una gira de grandes recintos con un espectáculo de nueva creación.

Su tercer álbum, publicado el pasado 2 de octubre, ha supuesto un nuevo paso en la evolución artística del grupo. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles, el disco reúne once canciones que exploran la soledad, la memoria y los mecanismos con los que intentamos protegernos del dolor.

Ahora, la banda propone continuar esa historia desde el directo, transformando el concepto del álbum en una experiencia compartida. Porque si MCGS enseñaba a construir un corazón para olvidar, 'Cómo construir un recuerdo' propone descubrir todo aquello que merece la pena recordar.

PREVENTA EXCLUSIVA PARA EL CLUB DE LA GENTE SOLA

Arde Bogotá ha habilitado además una preventa exclusiva para los miembros de su comunidad online, El Club de la Gente Sola, que podrán adquirir sus entradas los días anteriores a la apertura de la venta general.

La afiliación al club para recibir los códigos de preventa finalizará el 21 de octubre 23.59 horas, una oportunidad para que quienes forman parte de esta comunidad tengan acceso prioritario a los conciertos de 'Cómo construir un recuerdo'. La venta general de entradas se abrirá el 22 de octubre a las 12.00 horas, a través de los canales oficiales de venta.