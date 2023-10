El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza por "insostenible" el proyecto de red de alta tensión por Álava

El Gobierno municipal avala el proyecto fotovoltaico Vitoria Solar al ser "compatible con los planes urbanísticos municipales"



VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha rechazado el proyecto de red de alta tensión que atravesaría la Llanada y afectaría a la capital alavesa en un recorrido de casi 200 kilómetros hasta Zaragoza por ser "insostenible medioambientalmente" y "tener carencias bastante complicadas de corregir".

Así se ha manifestado, el concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, Borja Rodríguez, a requerimiento de EH Bildu en la comisión municipal de Limpieza y Medio Ambiente.

"No es lógico y es insostenible desde el punto de vista ambiental que se evacue la producción eléctrica en Zaragoza y los tendidos eléctricos lleguen hasta Vitoria. No es razonable instalar una central a más de 200 kilómetros de nuestra ciudad", ha argumentado Rodríguez, para rehusar el proyecto que cuenta con el beneplácito del Ministerio de Transición Energética.

Rodríguez ha demandado "sentido común en la planificación de las redes eléctricas", ya que "no es lógico que el punto de tendido esté tan lejos del punto de abastecimiento".

Por su parte, la concejala de EH Bildu Amancay Villalba le ha reclamado "una actitud más proactiva por parte del Ayuntamiento", quien "no ha emitido alegaciones al proyecto". "Es necesario que salga una voz contundente desde el Ayuntamiento ante un plan inaceptable, insostenible y sin sentido", ha solicitado.

Rodríguez ha razonado que "lo que diga el Ayuntamiento no tiene ninguna validez", ya que son "el Gobierno Vasco y la Diputación de Álava los competentes" en realizar los pertinentes informes sobre esta materia.

VITORIA SOLAR

Menos unanimidad política hay acerca de los dos parques fotovoltaicos que Solaria y el Ente Vasco de la Energía proyectan implantar en diferentes terrenos agrícolas de los municipios de Vitoria, Arrazua-Ubarrundia y Elburgo, de 100 MW de capacidad total.

El concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, ha defendido que el enclave elegido para su ubicación "es compatible con los planes urbanísticos municipales y conforme al Plan General de Ordenación Urbana" (PGOU), ya que "la totalidad de la planta está dentro de la limitación original del plan".

Rodríguez ha demandado "trabajar por compatibilizar las energías renovables con la actividad agraria". "No hay que decir a todo no porque no, ni sí porque sí. Tiene que existir compatibilidad entre ambas cuestiones", ha manifestado ante la oposición de Elkarrekin Vitoria al proyecto, a quien ha recordado que "votó a favor de la aprobación inicial del PGOU que permite la instalación de placas foltovoltaicas en ese enclave, así como al norte de Miñano".

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento "entiende que la tramitación y el plan recaiga en la Diputación de Álava, que será quien "lo someta al plan de informe ambiental".

Este asunto no ha gustado al concejal de Elkarrekin Vitoria Óscar Fernández, quien ha esgrimido que este proceder "coarta la soberanía municipal". "Es la primera vez que ocurre en este Ayuntamiento que un órgano exterior dará luz verde a un tema urbanístico municipal. No va a pasar ni por comisión ni por pleno, ya que es la Diputación quien lo decide. Eso nos preocupa, porque es una pérdida de decisión municipal", ha argumentado.

Por otra parte, ha lamentado que la instalación de las placas fotovoltaicas supongan "un paso atrás en la estrategia agroalimentaria del municipio que va a perder 60 parcelas de zona agrícola y con gran potencializador para la soberanía alimentaria de Vitoria-Gasteiz".