Azpiazu cree que el Gobierno "ha sobrepasado todos los plazos que no tenía que haber sobrepasado" con la Comisión mixta

Considera que la economía vasca "ha tocado fondo" y se muestra favorable a mantener los sueldos de funcionarios porque será complicado subirlos

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Pedro Azpiazu, ha afirmado que respeta lo que decida el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en torno a su asistencia o no a la Conferencia de Presidentes de este viernes, y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sobrepasado todos los plazos que no se tendrían que haber sobrepasado" al no convocar la Comisión mixta del Concierto.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la decisión del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de no acudir a esa cita, que se celebrará este viernes en La Rioja, si antes no se convoca la Comisión mixta del Concierto, donde se debe pactar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi.

Azpiazu ha indicado que el objetivo de déficit del 2,3% del PIB pactado por Navarra con el Gobierno de España no sería "suficiente", en el caso de Euskadi, para cubrir la caída de recaudación. "Con un 2,3% evidentemento no somos capaces de cubrir la caída de la recaudación y, por tanto, la necesidad de endeudamiento que permitiría mantener unos servicios públicos, hay diferencia importante, cada gobierno es diferente, cada gobierno tiene que negociar y nosotros, en principio, no hemos llegado a ningún acuerdo", ha añadido.

El consejero en funciones ha destacado la importancia de convocar ya la Comisión mixta del Concierto porque hay que tener "una cifra clara" de cuál va a ser el escenario de déficit para que Euskadi se pueda endeudar. Azpiazu ha recordado que la recaudación está decreciendo y hay que "cubrir esa falta de recaudación con recursos y esos recursos se obtienen del endeudamiento".

Asimismo, ha indicado que también se necesita saber cuál es la cifra de déficit para "poder hacer las cuentas". "Si no, nos faltaría una variable importante, con cuánto déficit podemos contar para hacer los presupuestos. Y ya estamos prácticamente a las puertas de la elaboración de los presupuestos para el año 2021", ha añadido.

Azpiazu ha afirmado que pensar, en este momento, que un aumento del endeudamiento puede ser "un riesgo futuro", no es "planteable", teniendo en cuenta que tienen un "nivel de deuda bastante bajo" porque "se han hecho los deberes desde 2017".

"Se ha venido controlando la deuda pública, se ha tenido superávit y nos ha permitido bajar el nivel de endudamiento y ahora estamos en una situación que podemos utilizar el endeudamiento para acometer nuevas políticas y para suplir esa caída de la recaudación", ha agregado Azpiazu, que ha asegurado que hay unas "cuentas saneadas", algo que "es positivo y va a permitir acometer políticas".

El consejero ha afirmado que, además del endeudamiento, hay que tener en cuenta que va a venir "una parte de fondos del Estado" y también se está a la espera de lo que pueda pasar con los europeos, aunque cree que en este año los provenientes de la UE "va a se difícil contar con ellos".

Por otra parte, el consejero ha manifestado que la decisión de no acudir a la Conferencia de Presidentes, al no haberse convocado la Comisión mixta del Concierto, es "una valoración que hace el Lehendakari" y "respeta plenamente, como no puede ser de otra manera, lo que decida y así lo ha decidido".

Azpiazu sí considera que es "muy importante" convocar esa Comisión mixta y ha recordado que había un "compromiso político" adoptado con el Gobierno central para que se celebrara en la primera semana de julio y "prácticamente se está en el último día". Por ello, cree que "se han sobrepasado todos los plazos que no se tendrían que haber sobrepasado".

ECONOMÍA VASCA

El consejero cree que la economía vasca "ha tocado fondo" en el segundo trimestre, porque "el peor trimestre necesariamente el segundo trimestre" y ha recordado que su previsión era una caída del 13,4% y finalmente ha sido en torno al 20%.

Según ha apuntado, no es que hayan "errado" en las previsiones, sino que es "una revisión de las previsiones con nueva información y nuevos datos" que apuntan que la situación es "muy dura".

Tras indicar que las previsiones se están revisando en todo el mundo, ha manifestado que, a pesar de esta situación económica que "no se ha conocido en el pasado", hay algunos datos que son "positivos" como la confianza de las empresas, que en junio está creciendo "ligeramente" y es "importante para empezar la reactivación".

"Eso no quiere decir que vaya a empezar la recuperación, pero quiere decir que es un dato positivo, se ha conocido que Michelin no va tener más trabajadores en ERTEs, son datos positivos, aunque hay empresas que muestran la cara diferente porque siguen teniendo problemas y va a haber reestructuraciones".

Azpiazu cree que "lo peor de la crisis del coronavirus" se ha situado en el segundo trimestre y, a partir del tercero y cuarto trimestre se va a ir "mejorando un poco todo", tanto la actividad como el empleo. "Es un deseo pero fundado en ciertos datos económicos que apuntan en este sentido, eso no quiere decir que la situación económica este año se vaya a resolver y nosotros, posiblemente, en septiembre vamos a revisar la prevision económica, que será peor", ha agregado.

Por otra parte, ha indicado que están trabajando ya en los presupuestos vascos, aunque habrá un nuevo Gobierno y, probablemente, "nuevas estructuras", lo que "condicionará el reparto presupuestario y la propia elaboración presupuestaria".

No obstante, ha asegurado que hay "objetivos claros" como superar la situación del coronavirus y, por tanto, hay que "reforzar" el sistema sanitario porque es "una demanda de los ciudadanos de cara al futuro y ante las eventualidades que puedan ocurrir".

Asimismo, ha indicado que hay que reforzar la actividad económica, el empleo, la innovación y la formación y evidentemente "no hay que dejar a nadie atrás". Junto a todo ello, ha citado los retos de la transición digital o energética.

Por otro lado, ha afirmado que "hablar" ahora de impuestos y de una reforma fiscal sería "desviar la atención sobre lo importante", que es recuperar la actividad económica y el empleo. "Tenemos margen desde el endeudamiento para acometer los retos", ha indicado.

No obstante, ha advertido de que el endeudamiento de hoy, tanto de Euskadi como del Estado, hay que "pagarlo" y habrá qué pensar "qué parte de este coste de la crisis tenemos que empezar a pagar a partir de ahora". A su juicio, no se podrá evitar el "debate" sobre la fiscalidad, pero ha insistido en que hay que ir "a lo urgente".

EMPLEADOS PÚBLICOS

Por otra parte, sobre los salarios de los empleados públicos, el consejero ha afirmado que la idea del Gobierno actual es mantener sus salarios. "Los empleados públicos en muchos ámbitos sobre todo han dado la talla de una manera importante y creo que mantener, -no digo subir porque seguramente sea complicado- debe ser un objetivo perseguible".

Azpiazu cree que, en principio, habría que mantener los salarios, "si no se pueden subir", en todas las actividades que se puedan y el Gobierno Vasco también va a intentar "hacer ese esfuerzo".

Por último, ha indicado que espera que culmine la negociación para formar Gobierno "cuanto antes" para poder contar con un Ejecutivo "en plena capacidad de actuación".