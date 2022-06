La Banda de Música de Bilbao ofrecerá 16 conciertos entre el 9 de septiembre de 2022 y el 28 de abril de 2023

La formación interpretará 60 obras, de las cuales tres serán estrenos absolutos y uno europeo

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá un total de 16 conciertos entre el 9 de septiembre de 2022 y el 28 de abril de 2023, que se desarrollarán en Azkuna Zentroa, el Palacio Euskalduna, el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao y la Iglesia de La Encarnación.

La temporada 2022-2023, titulada "Espacios sonoros" ha sido presentada por el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, que ha estado acompañado por la directora gerente de Bilbao Musika, Ana Madariaga; el director titular de la Banda Municipal de Música de Bilbao, José R. Pascual-Vilaplana; y el subdirector, Iñaki Urkizu.

Pascual-Vilaplana abordará doce de los dieciséis programas de la temporada y la formación bilbaína será dirigida también por Mario Ortuño Gelardo, ganador de los VI Encuentros de Dirección Orquestal de 2022, así como por el director de la Sinfonietta de Bilbao, Iker Sánchez. Actuará también como directora Ligia Amadio, y el subdirector de la Banda, Iñaki Urkizu.

Por su parte, los VII Encuentros de Dirección Orquestal, que se desarrollarán del 10 al 13 de enero, contarán con la presencia como profesora invitada de la suiza Isabelle Ruf-Weber.

La Banda interpretará una sesentena de obras, de los cuales tres serán estrenos absolutos y uno europeo. Además, la formación recibirá nuevamente a diversos artistas en su programación. De este modo, como solistas actuarán Ernesto Aurignac (saxofón alto), Toño Miguel (contrabajo), Ramón Prats (batería), Diego Suárez (piano), Esteban Batallán (trompeta), Alberto Urretxu (trombón), David Abellán (bombardino), Iñaki Gurruchaga (flautín), José M. Rochina (tuba) y Carlos Cano (flauta).

Respecto a las voces actuará primero Sol Antolín Herrero como presentadora en el primer concierto, seguida por la soprano Olatz Saitua, el contratenor Carlos Mena, el barítono Toni Marsol, así como Ainara Ortega y Noa Lur, entre otras.

"CARMINA BURANA" Y MUSIKENE

Para la obra "Carmina Burana" de Carl Orff, la Banda recibirá en octubre al Orfeón Pamplonés, mientras que la compañía de marionetas Per Poc ofrecerá un concierto visual y poético junto a la Banda en noviembre. En diciembre la formación cerrará el año musical con una actuación junto con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) con motivo de su Centenario.

La Banda mantendrá su compromiso con Musikene y ofrecerá un concierto en el que la Banda Municipal de Bilbao estará acompañada por alumnado destacado del centro.

Se trata, han indicado, de la octava temporada consecutiva que diseña su director titular y artístico, José R. Pascual-Vilaplana, y contará con un total de 16 conciertos que se desarrollarán en Azkuna Zentroa, Palacio Euskalduna, Conservatorio J.C. de Arriaga de Bilbao y la Iglesia de La Encarnación.

AZKUNA ZENTROA

El primero de los conciertos de la temporada 2022-2023 tendrá lugar en el Atrio de las Culturas de Azkuna Zentroa y será el viernes, 9 de septiembre, a partir de las 19.00. Bajo el lema "La memoria silenciada", se podrá ver del estreno absoluto de una obra de María José Belenguer. La Banda estará acompañada de la escritora, profesora y filóloga, Sol Antolín Herrero que hará las veces de presentadora.

El viernes 23 de septiembre, la formación volverá a escena en Azkuna Zentroa con el concierto "Espacios de luz y tinieblas" e interpretará obras como "Twilight" de Roque Baños y "The Lord of the Rings" de Johan de Meij.

PALACIO EUSKALDUNA

En octubre, la Banda municipal de Música de Bilbao arrancará su ciclo de conciertos del Palacio Euskalduna, donde ofrecerá un total de 11 recitales. La primera cita será el sábado 1 de octubre con "Carmina Burana", obra que estará protagonizada en la parte coral por la soprano Olatz Saitua, el contratenor Carlos Mena, el barítono Toni Marsol y el Orfeón Pamplonés dirigido por Igor Ijurra.

Le seguirá "El rumor de la aurora" el 23 de octubre en el que se escucharán obras de Ferrer Ferrán, John Mackey, Philip Sparke, Marcc Camphouse y Thomas Doss. El 6 de noviembre, la Banda volverá a escena con "Manos de vida" y 20 de noviembre se ofrecerá "E Jazz & +". Tras esta actuación, ya el 4 de diciembre se ofrecerá el concierto "Encuentros con el jazz".

El 22 y 23 de diciembre la Banda colaborará con la BOS en una actuación con motivo de su centenario que será el Concierto de Navidad de la Temporada Sinfónica 2022/2023. El primer concierto de 2023, "Imágenes audibles", tendrá lugar el 22 de enero en el Palacio Euskalduna y en esta ocasión la Banda contará con la colaboración del bombardino David Abellán.

El ciclo de conciertos del Palacio Euskalduna continuará el 5 de febrero con "Ventos brasileros", mientras que el 13 de febrero, la Banda y el director José R. Pascual-Vilaplana estarán acompañados del flautín Iñaki Gurruchaga y el tuba José M. Rochina en el recital "Viento de espiral". Además, los asistentes podrán ver el estreno absoluto de la obra "Yorick" de Ginés Carrión.

El 12 de marzo, la Banda ofrecerá su penúltimo concierto de la temporada en el Auditorio del Palacio Euskalduna. Bajo el lema "Entre mar y el cielo" se interpretarán obras entre las que se incluyen el estreno en Europa de "Spanish Dances (Book one)" de Luis Serrano.

El ciclo de conciertos del Palacio Euskalduna llegará a su fin el domingo 23 de marzo, con "Espacios entre vientos", en el que la Banda estará acompañada por el alumnado Musikene. En el concierto se ofrecerán "Los esclavos felices" de Juan Crisóstomo de Arriaga, "Don Juan" de Richard Strauss, "Triptic per banda" de Armando Blanquer y una obra de estreno del departamento de composición de Musikene.

CONSERVATORIO JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA

Tras el ciclo de conciertos del Palacio Euskalduna, la Banda se trasladará al Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga el viernes 24 de marzo. El recital ofrecerá un recorrido por culturas diferentes a través de la música.

Tras esta actuación, la agrupación se desplazará a la Iglesia de La Encarnación el viernes 31 de marzo con "Espacios de intimidad" y finalmente el viernes 28 de abril la Banda regresará al Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga con "Imaginando espacios".

Por otro lado, enmarcado en los VII Encuentros de dirección orquestal, en esta edición se convoca el Concurso Premio Internacional de Dirección Bilbao Musika, cuyo concierto de clausura tendrá lugar el viernes 13 de enero en el Conservatorio J. Crisóstomo de Arriaga de Bilbao.

José R. Pascual-Vilaplana actuará como director y Isabelle Ruf-Weber, una de las mejores batutas Internacionales, como profesora invitada y Presidenta del jurado. Durante este concierto de la fase final del concurso, en el que Banda Municipal estará dirigida por las tres batutas finalistas, se podrán escuchar "La Bohème Suite" de Giacomo Puccini, "Poema Sanférmico" de J. Vicent Egea y 'Lincolnshire Posy' de Percy A. Grainer.