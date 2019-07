Barroso cree que 'La línea invisible' tiene "más que ver con Romeo y Julieta que con una cuestión política o ideológica"

Publicado 16/07/2019 18:55:46 CET

La serie que rueda, que aborda el origen de ETA, se centra en el momento en que "el sueño todavía no se ha empezado a convertir en pesadilla"

IRUN (GIPUZKOA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director Mariano Barroso ha considerado que 'La línea invisible', serie que rueda desde el pasado mes de mayo en escenarios del País Vasco para Movistar + y que aborda el origen de ETA, relata una historia "sobre la tragedia de lo que se ha vivido aquí, pero que es una tragedia que se ha podido vivir muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad". Según ha apuntado, "tiene más que ver con Romeo y Julieta que con una cuestión política o ideológica", ya que es "la incapacidad de estas dos mitades de un todo para entenderse".

Barroso ha realizado estas afirmaciones a los medios durante el rodaje en una de las localizaciones de la serie, en la localidad guipuzcoana de Irun, donde ha asegurado que no sabe si afrontar este reto es "valiente o inconsciente". En esa línea, ha explicado que el productor de Movistar Domingo Corral le propuso el proyecto y ha precisado que para él nunca ha sido una serie "sobre la historia de ETA, ni de este país ni de la confrontación".

"Yo me lo tomo más como la historia de una tragedia, de un desencuentro entre dos partes de un mismo pueblo: la incapacidad para el encuentro, para la empatía, y la banalización del dolor del otro", ha explicado Barroso, quien ha incidido en que lo que cuenta 'La línea invisible' es "una versión de lo que pasó" porque "es imposible contar la realidad como pasó".

A su juicio, en ese caso "tendría que ser un documental" y probablemente "lo tendría que hacer alguien que fuera de" Euskadi y "muy involucrado en la historia, con lo cual también sería parcial". "Sobre estos hechos hay tantas versiones como gente que lo vivió o gente que tiene un criterio sobre lo que ocurrió", ha añadido.

El realizador ha señalado que se ha encontrado con un "material muy bueno" escrito por Alejandro Hernández, guionista con el que ha trabajado en ocasiones anteriores, y por Michel Gaztambide, al que el director admira y que "conoce muy bien la historia de esta tierra y de esta gente".

"SUEÑO Y PESADILLA"

"Me parece que era una situación llena de posibilidades porque lo que cuenta es el periodo justo antes de que empiece todo, cuando el sueño todavía no se ha empezado a convertir en una pesadilla", ha expresado.

Tras insistir en que el momento que narra 'La línea invisible' "ni siquiera era ETA, sino que eran unos chavales en plena represión tremenda del régimen franquista, con una situación de estado casi policial y con unos sueños muy influenciados por todos los movimientos internacionales como el del Che Guevara", Mariano Barroso ha reconocido que "explicar eso no es fácil", pero ha considerado que "quien tenga interés en lo que pasó, es una buena oportunidad para ver que incluso la peor pesadilla empezó como un sueño".

"Hay un momento en que unos chavales que eran unos soñadores, y de ver cómo un chico se convierte en un asesino y todo se transforma en un horror", ha destacado, al tiempo que ha afirmado que lo que bueno que tiene la serie, que consta de seis capítulos, es que "todo acaba cuando empieza lo duro".

En esa línea, ha explicado que, a partir de la muerte de Melitón Manzanas, interpretado en la serie por Antonio de la Torre, "todo se empieza a convertir en una pesadilla profunda y aunque había mucha gente que lo apoyaba en algún momento en aquel contexto, todo coge otro tinte y a nivel de ficción me parece menos interesante". "Esas cosas que son tan terribles para vivirlas en la vida son muy buen material para recrearlo en el cine o en las series", ha añadido.

El también presidente de la Academia de Cine ha admitido que "todo lo que quieras contar que tenga un pie en algo que ocurrió, aunque sea una versión, tiene una responsabilidad", aunque ha insistido que en este caso "el foco no está en los hechos concretos de lo que pasó en Euskadi, sino en toda la tragedia que ocurre entre estos dos mundos incapaces de encontrarse".

"DOLOR"

"Entrar en una competición para ver dónde hay más dolor es terrible, porque las dos partes han sufrido, y al final el saldo es dolor para todo el mundo. Quizá el no ser de Euskadi y no haberlo vivido me permite la perspectiva de verlo desde fuera y poder colocar la cámara un poco más lejos y decir 'mira lo que está pasando'", ha asegurado.

En esa línea, ha incidido en que "cuando haces una versión de Hamlet no tienes por qué vivir en Dinamarca en aquel siglo, yo me lo tomo como algo así, con todo el respeto y todo el rigor que estamos siendo capaces de tener para no faltar ni al respeto ni a la verdad, pero no deja de ser una visión".

Por ello, ha insistido en que "cuando hacemos películas o series no nos manejamos con ideas, ni con ideologías ni con políticas, nos manejamos con emociones" y ha precisado que "un personaje puede matar y torturar, y puede ser humanamente muy atractivo".

"De hecho en esa dualidad es donde me gusta poner todo el trabajo, en esa contradicción, como un personaje puede ser moralmente rastrero, no tener escrúpulos, pero siempre tendrá media hora para cuidar a su hijo y para querer a su madre. En esa dualidad se mueven estos personajes que en este caso son especialmente extremos porque lo que se vivió era muy extremo", ha expresado.

La segunda serie de Mariano Barroso para Movistar+, tras 'El día de mañana', aborda el momento en que el líder de ETA Txabi Etxebarrieta cruzaba "la línea invisible" en 1968 asesinando a la primera de las 853 víctimas de la organización terrorista, el guardia civil gallego José Antonio Pardines. Pocas horas después, el propio Etxebarrieta era abatido en un enfrentamiento con la guardia civil.

La serie cuenta con un extenso reparto encabezado por Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Asier Etxeandia, Patrick Criado, Patricia López Arnáiz, Enric Auquer, Pablo Derqui y Ramón Barea.

"VERDAD DE LO OCURRIDO"

La productora Sentido Films ha detallado que han sido cinco años para el desarrollo de este proyecto que busca "la verdad de lo ocurrido", para lo que se ha llevado a cabo un amplio trabajo de documentación, con el objetivo de llevar a la pantalla "una historia que merecía ser contada".

En esa línea, ha remarcado que se trata de un argumento "plural, que no hace un discurso sobre el terrorismo, sino que pretende contar el origen de ETA" y habla sobre "personajes con nombres y apellidos", y ha señalado que, a la hora de plantear el proyecto, se ha hablado con asociaciones de víctimas que, en origen, no se han posicionado en contra.

El rodaje de 'La línea invisible' comenzó en mayo y se está rodando en localizaciones de Hondarribia, San Sebastián, Irun y el País Vasco francés, en muchos casos intentando contar con los lugares reales en los que sucedieron los hechos. El equipo cuenta, además, con gran parte de personas de Euskadi.