Baserritarras de Gipuzkoa realizan una tractorada para reclamar sus derechos y precios "dignos" para sus productos

Agricultores y ganaderos reúnen a cerca de un centenar de vehículos en San Sebastián y entregan sus reivindicaciones a la diputada general



SAN SEBASTIÁN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baserritarras de Gipuzkoa han realizado este lunes una tractorada que ha partido de la localidad guipuzcoana de Andoain hasta finalizar en San San Sebastián, frente a la Diputación Foral, donde han reivindicado los derechos del sector primario y han reclamado "precios dignos" para sus productos porque "no se cumple la ley de la cadena alimentaria".

La protesta de agricultores y ganaderos, que ha arrancado pasadas las 8.15 horas y había sido convocada a través de las redes sociales, ha generando tráfico muy lento en la N-1. Tras partir de Andoain, los vehículos se han reunido en la zona del centro comercial Urbil, en Usurbil, donde se han agrupado para partir hacia la capital guipuzcoana.

Sobre las doce del mediodía los tractores han entrado a San Sebastián y han pasado por el Paseo de la Concha hasta llegar al centro de la ciudad. Pasadas las 13.00 horas han llenado las calles aledañas a la Diputación Foral con cerca de un centenar de tractores y otros vehículos, en los que se han colocado pancartas reivindicativas, donde han permanecido parados con el apoyo de personas que han aplaudido a su paso.

Finalmente, han leído frente a la Diputación un comunicado con las reivindicaciones del sector, que ha sido leído por el portavoz de los convocantes, Joseba Pagadizabal, y posteriormente entrega a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y al diputado de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, que les han recibido en la entrada del Palacio foral.

"LUCHAR POR SUS DERECHOS"

En declaraciones a los medios, Pagadizabal ha explicado que ganaderos y agricultores de todo Gipuzkoa se han unido este lunes para "luchar por sus derechos y trabajo" ya que, según ha dicho, "veíamos que los sindicatos no se movían y decidimos intentar hacerlo nosotros, y nos ha sorprendido el apoyo que hemos tenido".

"Hemos cogido dos calles enteras de Donostia, que no es poco, con los vehículos ha venido más gente de lo que imaginábamos", ha señalado, al tiempo que ha explicado que la convocatoria se ha realizado a través de un grupo de Whatsapp tras ver que "en los demás sitios se estaba moviendo la gente, los granjeros, los ganaderos".

Así, ha detallado que cuando conocieron que los sindicatos agrarios de Gipuzkoa "decían que no veían oportuno moverse todavía", decidieron moverse "antes de que fuese tarde". Preguntado por si prevén nuevas movilizaciones, Pagadizabal ha afirmado que, en vista del éxito obtenido en la convocatoria de este lunes, podría ser que buscaran "poner otra fecha" o incluso sumarse a las movilizaciones planteadas para el 1 de marzo por los sindicatos.

En cuanto a sus reivindicaciones, ha criticado que "se echa la culpa de todo el cambio climático a los ganaderos y eso no es así" y ha pedido a la ciudadanía que "no crea lo que digan ni las televisiones ni los políticos ni nada" porque "solo hay que mirar a los montes de aquí para ver que no contaminamos tanto, que los paisajes que hay aquí son por algo". Asimismo, han reclamado "precios dignos" para sus productos porque "no se cumple la ley de la cadena alimentaria".