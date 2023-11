BBK inicia una campaña en favor de la competitividad sostenible, con la simulación de la rotura del Puente Colgante

La "imagen impactante" advierte de que "nos estamos jugando nuestro sistema de bienestar, romper con un progreso real", explica Sagredo



BBK ha puesto en marcha una campaña para concienciar sobre "el precio a pagar" cuando no se apoya la competitividad sostenible, que incluye una intervención en el Puente Colgante que simula la rotura de su estructura y de "nuestro futuro como sociedad". La iniciativa se acompaña de una experiencia inmersiva en un contenedor ubicado en las inmediaciones y que recorrerá otros puntos de Bizkaia, y próximamente se llevará a cabo un foro con expertos.

La nueva campaña de sensibilización de BBK, con el lema 'El Precio a Pagar' y que se enmarca en la apuesta de la entidad por la competitividad sostenible, se ha presentado este martes en Portugalete, localidad que el Puente Colgante une con Getxo, con la presencia del presidente de BBK, Xabier Sagredo, el alcalde de Portugalete, Mikel Torres, y la presidenta del Puente Colgante, Marta Uriarte.

Según ha explicado el presidente de BBK, con 'El Precio a Pagar' se pretende llevar a cabo un llamamiento para impulsar "un cambio de sistema" que garantice los mismos derechos e igualdad de condiciones a favor de los proyectos y empresas que eligen ser competitivamente sostenibles.

De este modo, el proyecto pretende llamar la atención sobre la necesidad de adoptar modelos de competitividad sostenible, con el foco en "una reflexión estratégica sobre la construcción del precio".

BBK busca fomentar una reflexión sobre cómo el sistema está derivando en "una falta de competitividad sostenible y competitividad empresarial" y poner de manifiesto la necesidad de que el sistema garantice que los proyectos sostenibles puedan también ser viables, de modo que "todos juguemos con las mismas normas".

El objetivo es que los proyectos garanticen condiciones laborales "dignas", fiscalidad "justa" o respecto al medio ambiente, entre otros aspectos, sin tener "luego que abandonar porque no pueden competir con otros que no tienen los mismos principios".

De este modo, en este "experimento social" se explora la idea de que todas las cosas tienen dos precios: "el precio que pagamos y el precio a pagar por él" porque, según han subrayado desde BBK, "el precio de un producto o servicio es mucho más que una cifra".

"Detrás de un precio hay progreso: hay trabajadores, materias primas, regulaciones, legalidad y transparencia. Sin embargo, cuando éste se establece a expensas de aceptar cualquier cosa, es cuando aparece el otro precio: el precio a pagar. El precio que pagamos entre todas y todos con nuestro progreso", han señalado.

En este contexto, se incide en que "la responsabilidad del precio a pagar no debe recaer exclusivamente sobre el consumidor, porque no todo el mundo puede permitirse pagar determinados precios, ni sobre el pequeño comercio, que en ocasiones no puede salir adelante por no ser competitivo a pesar de ser sostenible", ha explicado Xabier Sagredo.

Por ello, el proyecto busca "sembrar una reflexión e impulsar un cambio en el sistema que promueva y garantice la igualdad de condiciones y derechos para aquellos que optan por basarse en la competitividad sostenible en sus actividades" ya que, según ha apuntado el presidente de BBK, es "muy difícil ser sostenible si luego no se puede ser competitivo".

"No abogamos por el precio más caro. Abogamos por trabajar en igualdad de condiciones y con una construcción de un precio que sea sostenible", ha precisado.

En palabras de Sagredo, "si apostamos por una Europa que nos permita competir en un mundo tan global como el nuestro, además de hacer una reflexión sobre la velocidad de la descarbonización es alta o no, entremos en centrarnos en cómo hacer que la apuesta por la sostenibilidad también permita que lo sostenible pueda ser competitivo". "Hay que dar un paso más allá", ha apelado.

SE ROMPE EL SÍMBOLO DE PROGRESO

Este mensaje en favor de la competitividad sostenible se va a trasladar a través de varios elementos, entre ellos la simulación de la rotura del Puente Colgante, que cumple su 130º aniversario y que fue uno de los "mayores símbolos de progreso".

Esta construcción, que une las localidades de Portugalete y Getxo, fue el primer transbordador de estructura metálica en el mundo y en él se ha creado la ilusión óptica de rotura de parte del Puente a través de una intervención con una "compleja" combinación de pantallas.

De esta forma, las pantallas instaladas en su estructura retransmiten un 'streaming' de la señal en directo detrás del Puente para dar "la sensación de que se ha deteriorado y desaparecido una parte". La instalación, ha precisado el presidente de BBK, busca "una imagen impactante con la que se pretende representar no solo la desmejora del puente, sino la de nuestro futuro, simbolizar que nos estamos jugando nuestro sistema de bienestar, romper con un progreso real".

Según han explicado desde BBK, se trata de la primera intervención en el puente Colgante en sus 130 años de vida y en su instalación, que se ha prolongado dos semanas, se han utilizado más de diez toneladas de estructura para colocar los 60 metros cuadrados de pantallas a 50 metros de altura sobre la ría.

También se ha filmado una pieza de vídeo que recoge de forma "directa y ejemplarizante", mediante un narrador omnisciente, la reflexión planteada en torno a la construcción del precio.

Además, representa los contrastes existentes entre "el precio y el precio a pagar" en el que están presentes los aspectos social, medioambiental y gubernamental que conforman este elemento "desde dos perspectivas tan diferentes: la de ser sostenibles y la de no serlo".

La pieza de vídeo ofrece información para plantear un escenario de reflexión, en el que se anima a la ciudadanía a informarse en profundidad acerca de los servicios y productos que se consumen y se apela a las instituciones a brindar mayor apoyo a las empresas que están siendo ya sostenibles.

Por otro lado, se ofrece una experiencia inmersiva dentro de un contenedor ubicado en la Plaza del Solar de Portugalete y que se ha "customizado" para que los usuarios descubran "las claves" de la campaña de forma "dinámica y audiovisual". Este elemento se trasladará también a otros puntos de Bizkaia, como Bilbao, Durango y Basauri.

BBK plantea 'El Precio a Pagar' como un proyecto de "largo recorrido" que contribuya "a nivel social y educacional" en Bizkaia. Por ello, a esta iniciativa le seguirá un foro de personas expertas, en el que se reunirá a profesionales de diversas disciplinas.

Este espacio servirá como "un espacio de reflexión estratégica" y también como "un motor de innovación y creatividad que guiará el camino hacia un futuro más próspero y equitativo en la región en materia de competitividad y modelos sostenibles"