BBK Klima ofrece propuestas inmersivas para promover hábitos sostenibles con motivo de la Semana del Clima

Archivo - Instalaciones de Klima Abentura de BBK en Urdaibai. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBK Klima ofrecerá, con motivo de la Semana del Clima, Asteklima, propuestas inmersivas para promover hábitos sostenibles durante los dos fines de semana del 17 y 18 y del 24 y 25 de octubre, en los que el parque acercará a familias y jóvenes experiencias prácticas que conectan el ocio con la responsabilidad ambiental.

Según ha informado en un comunicado, la participación de BBK Klima en Asteklima amplía la oferta de sensibilización climática en Bizkaia y, en esa medida, con motivo de la Semana del Clima, el parque dedicará dos fines de semana a promover hábitos sostenibles, acercando a familias y jóvenes experiencias prácticas que conectan el ocio con la responsabilidad ambiental.

De este modo, con motivo de la Semana del Clima y la Energía de Euskadi, Asteklima 2026, BBK Klima ofrecerá acceso al público esos dos fines de semana de octubre, con lo que familias y visitantes contarán con la oportunidad de "vivir experiencias educativas en plena Biosfera de Urdaibai".

La iniciativa "refuerza el compromiso del parque con la sensibilización climática y la divulgación de hábitos sostenibles", según han destacado.

Asteklima 2026, que se articula bajo el principio "Tu huella empieza en cada gesto", está impulsada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco junto con Ihobe y el Ente Vasco de la Energía (EVE).

EDUCACIÓN CLIMÁTICA

En este contexto, según han destacado, BBK Klima se consolida como uno de los "espacios más relevantes de Euskadi para la educación climática", gracias a su enfoque experiencial y su ubicación privilegiada en Urdaibai.

La responsable de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de BBK, Ainhoa Elortegi, ha subrayado que "Asteklima es una oportunidad para mostrar que la acción climática también puede vivirse desde la emoción, el juego y la experiencia compartida".

Ha explicado también que en BBK Klima trabajan para que "cada visita deje huella" y que este año quieren que "esa huella sea más visible que nunca".

La responsable del parque ha destacado, además, el papel de las familias en la transición sostenible y ha indicado que "cuando una niño "descubre que puede ser Guardián del Planeta, algo cambia" y que "cuando lo hace junto a su familia, ese cambio se multiplica".

Por ello, según ha indicado, estas jornadas especiales son tan importantes, dado que "convierten la sensibilización en una vivencia que se recuerda y se comparte".

Según han destacado, la presencia de BBK Klima en Asteklima 2026 se convierte en un "puente natural" entre la acción climática y la vida cotidiana.

Han subrayado, igualmente que cada experiencia que el parque ofrece durante la Semana del Clima invita a las familias a descubrir que la sostenibilidad no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria "hecha de gestos pequeños y decisiones compartidas".

En esa línea, con dos fines de semana de actividad, BBK Klima "dinamiza la participación ciudadana y convierte la sensibilización climática en un encuentro vivo y próximo".

Según han dicho, en Urdaibai, "el aprendizaje se convierte en encuentro, y el encuentro en compromiso", un espacio donde las personas "no solo comprenden el impacto de sus hábitos, sino que descubren cómo pueden formar parte de un futuro más sostenible".