BBK Kuna explora el papel de la moda en el impulso de la justicia social y ambiental en Fashion Revolution Week

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

BBK Kuna volverá a acoger por tercer año consecutivo, desde este jueves y hasta el sábado, una nueva edición de Fashion Revolution Week, el punto de encuentro donde explorar el papel de la moda en el impulso de la justicia social y ambiental entre el 25 y el 27 de abril, preparada por la organización sin ánimo de lucro Fashión Revolution bajo el lema "How to be a Fashion Revolutionary!".

Según ha informado BBK, de la mano de las diseñadoras de moda Carry Somers y Orsola de Castro, la organización está presente en más de 100 países el mundo y pretende ser un movimiento global que unifique la voz y esfuerzos de personas e instituciones para mejorar la forma en que se produce y consume moda, asegurando que esta se fabrique de manera "segura, limpia y justa", y fomentando la colaboración en toda la cadena productiva.

Esta programación se celebra cada año haciendo coincidir con el aniversario del colapso de la fábrica de Rana Plaza en Bangladesh, que este 2024 cumple su undécimo aniversario.

Airí Ferrer, coordinadora de Fashion Revolution en Euskadi, ha destacado que "en Euskadi hay marcas que llevan muchos años trabajando con la sostenibilidad como eje principal, como SKFK o BasqCompany, por ejemplo". "Desde Fashion Revolution Euskadi lo que hacemos es unir a toda esta comunidad junto con los centros de educación como IED- Kunsthal, Inedi o Javier Barroeta Escuela, con la finalidad de crear una conciencia colectiva en todos los actores", ha explicado.

Por su parte, el director de BBK Kuna, Kristian Prieto, ha resaltado que "todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de una industria de la moda que dé prioridad a las personas y al planeta". "Os invitamos a uniros a nosotros para celebrar diez años de revolución de la moda y redefinir cómo es el activismo de la moda", ha agregado.

BBK Kuna acogerá encuentros, presentaciones, talleres y desfiles, ya que Fashion Revolution Week incorpora "dentro de su ADN" los Objetivos de Desarrollo Sostenible de fin de la pobreza, Salud y bienestars; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestuctura; Reducción de las desigualdades; Produccióny consumo sostenibles; Acción por el clima; Vida Submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, Justicia e Instituciones sólidas; y Alianzas para el Desarrollo Sostenible.

La inauguración de Fashion Revolution Week tendrá lugar a las 18.00 horas de este jueves en BBK Kuna, y las actividades se llevarán a cabo tanto en este espacio como en la Sala BBK.