BBK presenta los siete proyectos de innovación tecnológica y entidades sociales que financiará con hasta 80.000 euros

La directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola (segunda por la izquierda) con tres de los proyectos innovadores seleccionados por BBK. - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBK ha dado a conocer este miércoles los siete proyectos innovadores desarrollados por empresas tecnológicas que financiará con hasta 80.000 euros por iniciativa, cuyas soluciones se incorporarán a la labor de entidades del tercer social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en ámbitos como discapacidad, enfermedades crónicas y degenerativas o cuidados mediante el uso de robótica, IA generativa o automatización de procesos como la rehabilitación o la comunicación interpersonal.

La presentación de los proyectos seleccionados ha tenido lugar en BBK Kuna por parte de la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola, quien ha explicado que en esta edición se han priorizado iniciativas orientadas a "mejorar la calidad de vida y a promover la inclusión de personas con discapacidad, personas mayores, con enfermedades crónicas o en situación o riesgo de exclusión social, y cuyas ideas contribuyeran a una atención "más personalizada, eficiente y sostenible".

Los siete proyectos seleccionados son los desarrollados por Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi y Reappciona; SSI Aurrerantz con Gogoa Mobility; APNABI Lan y Red Line; Lantegi Batuak junto a Dominion; Gaude y Centro San Luis; Asparbi y Dynamics VR; y Argia con Teknei.

Las soluciones seleccionadas incluyen, entre otras ideas, un robot que ayuda a desarrollar la comunicación de personas con discapacidad intelectual, un exoesqueleto para aliviar el esfuerzo físico de las profesionales de ayuda a domicilio, un asistente de IA que facilita el seguimiento clínico de personas con esclerosis múltiple o una plataforma de telerrehabilitación para enfermos de Parkinson, así como asistentes conversacionales para personas con autismo o problemas de salud mental.

La convocatoria, ha proseguido Sarasola, "buscaba financiar proyectos tecnológicos de entidades sociales y algo más profundo, reforzar su capacidad transformadora, dotándolas de herramientas que les permitan amplificar el impacto, mejorar sus procesos y centrar más tiempo y energía en lo realmente importante, las personas".

Tras destacar que en BBK creen que la tecnología debe ser "una palanca de transformación social, especialmente para quienes se enfrentan a mayores barreras", ha añadido que todos estos colectivos "no necesitan soluciones futuristas, sino respuestas concretas a problemas reales, que mejoren su vida cotidiana, su bienestar y su capacidad de participar plenamente en la sociedad".

Sarasola, quien ha calificado de "extraordinaria la respuesta a la convocatoria", ha explicado que se han evaluado 31 propuestas, que ha calificado de "ambiciosas, creativas e innovadoras" y enfocadas a "afrontar desafíos relacionados con el envejecimiento, la discapacidad, el empleo, la autonomía personal o los cuidados y la salud".

Tras su análisis, Sarasola ha destacado que lo que ha llamado la atención especialmente de los proyectos analizados es que "todos tienen la misma motivación: mejorar la calidad de vida de las personas a través de proyectos que muestran esa capacidad de innovar, de colaborar y, sobre todo, de imaginar nuevas soluciones para problemas complejos".

IMPACTO SOCIAL

En cuanto a los siete proyectos que BBK apoyará con financiación, ha afirmado que destacan por "su potencial transformador, la solidez de sus alianzas y su capacidad para generar impacto social, al representar "distintas realidades y ámbitos de actuación pero compartir una misma mirada: construir una sociedad más accesible y más inclusiva".

Desde su perspectiva, "la convocatoria ha puesto de manifiesto la capacidad del tercer sector para afrontar el reto de la transformación tecnológica y convertir la innovación en una herramienta de impacto social" ya que, ha añadido, "la colaboración entre organizaciones sociales y empresas tecnológicas ha sido clave, al combinar el conocimiento directo de las necesidades sociales con la capacidad de desarrollo tecnológico".

Sarasola ha remarcado que "la innovación tecnológica y la social pueden ir de la mano y avanzar juntas", y por ello, como BBK, les "enorgullece especialmente que los proyectos elegidos son también el reflejo de un ecosistema capaz de trabajar en colaboración" porque, ha subrayado, "la mejor tecnología no es la más sofisticada, sino la que mejora la vida de más personas de cara a un futuro en el que el desarrollo tecnológico y progreso social avancen de la mano".

La directora de Obra Social de BBK ha trasladado a los seleccionados que el recibimiento y el respaldo económico de la entidad "no es una meta en sí mismo sino el punto de partida porque ahora comienza la parte más importante: convertir estas ideas y estos proyectos en soluciones reales y demostrar que la tecnología puede generar cambios tangibles para medir, mejorar y compartir conocimiento y su impacto alcance el mayor número de personas".

En este sentido, ha explicado Sarasola, "además de aportar la financiación necesaria, BBK acompaña y lidera el proceso, facilitando las condiciones, recursos y apoyos necesarios para que los proyectos puedan diseñarse, implementarse, evaluarse y, en su caso, escalarse de forma sostenible".

Las ayudas, de hasta 80.000 euros por proyecto, pueden cubrir el 85% del coste total de su desarrollo y las ideas seleccionadas inician ahora una nueva fase centrada en el desarrollo, validación y medición de sus resultados, con el acompañamiento de BBK y el objetivo de generar soluciones escalables.