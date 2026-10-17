Bengoetxea destaca en Uruguay la "excepcional acogida" a la selección de Euskadi de Pelota como miembro de pleno derecho

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, - GOBIERNO VASCO

Asiste a la inauguración del Frontón Real de San Carlos en Uruguay e invita al presidente de la República a visitar Euskadi

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA RESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha destacado en Uruguay la "excepcional acogida, como miembro de pleno derecho" a la selección de Euskadi, por parte de las delegaciones y federaciones asistentes al Mundial de Pelota.

Bengoetxea ha asistido a la ceremonia de inauguración del remodelado Frontón Real de San Carlos, en la ciudad uruguaya de Colonia de Sacramento, en un acto desarrollado en el marco del Mundial de Pelota vasca que se celebra en Argentina y Uruguay, y en el que Euskadi juega por vez primera como selección oficial.

La inauguración del frontón histórico, conocido también como Frontón Euskaro Real de San Carlos, ha contado con la presencia del presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi, con quien ha mantenido un encuentro y al que ha invitado a visitar Euskadi. También ha estado presente en el acto el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon.

Antes de la inauguración oficial del frontón Real de San Carlos, Ibone Bengoetxea ha asistido a dos partidos de la selección de Euskadi, tanto en categoría masculina como en femenina.

El frontón Real de San Carlos es una construcción histórica que data de 1910, uno de los primeros edificios de cemento construido en el país y protegido con categoría de monumento. Obra del arquitecto croata Josip Markovic y construido completamente en hormigón armado, el frontón tiene un largo de 64 metros, un ancho de 21 metros, y tenía capacidad para 3000 espectadores.

Después de varios años de abandono, ha sido remodelado de forma integral, y constituye "uno de los mejores frontones de Latinoamérica con unas prestaciones para la práctica de varias modalidades de pelota", según el Gobierno Vasco.

MUNDIAL DE PELOTA

La vicelehendakari ha mostrado su satisfacción por el arranque del Mundial de Pelota, "en el que Euskadi ha tenido una presencia muy relevante". "En la ceremonia inaugural fueron muchas las referencias positivas a nuestro país, que ha sido excepcionalmente acogido por todas las delegaciones y federaciones como miembro de pleno derecho", ha señalado.

A su vez, ha destacado el encuentro que ha mantenido con el presidente de la República de Uruguay, con quien ha compartido cuestiones relativas a la actualidad de ambos países. Bengoetxea ha recordado la visita que el presidente Pepe Mújica realizó a Euskadi en 2015, y ha aprovechado para invitar al primer mandatario uruguayo a viajar a País Vasco.

La inauguración del Frontón Real de San Carlos pone fin al viaje oficial que la vicelehendakari ha realizado a Argentina y Uruguay, que ha tenido por objetivo visitar a la colectividad vasca y participar en el inicio del Mundial de pelota vasca.