Bengoetxea recibe en Buenos Aires a la Selección de Euskadi de Pelota ante su debut oficial en un Mundial

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, en el Centro Vasco Laurak Bat de Buenos Aires, en la recepción oficial ofrecida por el Gobierno Vasco a la Selección de Euskadi de Pelota - IREKIA

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha presidido este martes en el Centro Vasco Laurak Bat de Buenos Aires la recepción oficial ofrecida por el Gobierno Vasco a la Selección de Euskadi de Pelota con motivo de su primera participación oficial en el Campeonato Mundial de Pelota Vasca, que se celebrará a partir del próximo 15 de octubre en Argentina y Uruguay.

En el acto han participado los 60 integrantes de la expedición vasca, compuesta por 40 pelotaris y 20 miembros del cuerpo técnico, así como el presidente de la Federación Vasca de Pelota, Jose Mari Mitxelena; el presidente de la Federación Internacional de Pelota, Xavier Cazaubon; la delegada del Gobierno Vasco en Argentina y Uruguay, Sara Pagola; y representantes de la colectividad vasca en Argentina.

La recepción se ha desarrollado en el histórico trinquete del Centro Vasco Laurak Bat, una de las instituciones más emblemáticas de la diáspora vasca y que el próximo año celebrará su 150 aniversario, según ha informado el Gobierno Vasco.

En su intervención, Bengoetxea ha destacado el simbolismo de celebrar este encuentro en un espacio que constituye un punto de unión entre Euskadi y Argentina. Según ha señalado, la elección del Laurak Bat "no es casual", ya que forma parte "de la historia de la diáspora vasca en Argentina" y es también "parte indisociable de la historia de nuestro pueblo".

La vicelehendakari ha mencionado el carácter histórico de la cita mundialista al recordar que será la primera vez que Euskadi participe oficialmente en una competición internacional de pelota vasca. "Ha sido un camino largo el que nos ha traído hasta aquí. La reivindicación de la oficialidad de las selecciones deportivas no es una lucha meramente deportiva: es la lucha de un país que aspira a competir en todas las modalidades deportivas", ha afirmado.

DEPORTIVIDAD Y AMBICIÓN

Bengoetxea ha agradecido el trabajo de todas las personas e instituciones que han contribuido a hacer posible este hito y ha destacado que la presencia de Euskadi en el Mundial se afronta "con deportividad, con ambición y con normalidad".

Asimismo, ha puesto en valor el orgullo con el que los pelotaris representarán por primera vez de manera oficial a Euskadi en una gran competición internacional. "Nuestros y nuestras pelotaris vienen llenos de ganas y con el orgullo de representar por vez primera a su país, Euskadi", ha expresado.

Durante su intervención, la vicelehendakari ha trasladado también un mensaje de confianza a la selección vasca ante el inicio del campeonato. "Confío en que sepáis vestir con dignidad y con orgullo la camiseta verde, porque estáis representando a todo un país que os mira con emoción", ha señalado ante los integrantes de la expedición.

La participación oficial de Euskadi en el Mundial de Pelota Vasca constituye un "hito para el deporte vasco y para el conjunto de la sociedad vasca, al materializar una aspiración largamente trabajada por el mundo de la pelota y las instituciones deportivas de Euskadi". Tal y como ha remarcado Bengoetxea, se trata de "un verdadero hito para sus deportistas, pero también para todo el país".

El Campeonato Mundial de Pelota Vasca reunirá desde el 15 de octubre a las principales selecciones internacionales de esta disciplina en sedes de Argentina y Uruguay, marcando el debut oficial de Euskadi bajo su propia representación en una competición mundial.