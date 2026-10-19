Bilbao pone en marcha su servicio de identificación de setas

Presentación del servicio de identificación de setas de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha vuelto a poner en marcha el Servicio de Identificación de Setas, que, de manera gratuita, atiende las consultas de personas aficionadas a la micología y permite "determinar la seguridad para el consumo de los ejemplares recogidos y así evitar posibles intoxicaciones".

El concejal del Área de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, acompañado por Álvaro Chirapozu, Jefe de Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis del Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado este lunes este servicio, "muy valorado" entre la comunidad aficionada a la recogida de setas y hongos.

Se podrá consultar dudas o pedir de información en las dependencias del Área de Salud y Consumo, en la Calle Cristo, en horario de 9.30 a 13.30 horas todos los lunes de octubre y noviembre desde este, 19 de octubre. Fuera de estos días, también es posible solicitar cita previa en los teléfonos 94 420 49 24 y 94 420 49 63.

Se recomienda que sea la persona recolectora quien preferiblemente se acerque al servicio, de forma que pueda aportar datos sobre el hábitat y el entorno. También es aconsejable trasladar varios ejemplares de cada especie recolectada (desenterrarlos con el pie completo y sin cortar) y sin mezclar.

Desde el Área de Salud y Consumo han aconsejado a las personas aficionadas a la micología que recolecten únicamente ejemplares desarrollados y sanos, "sin agusanar". De igual manera, es preferible que se consulte lo antes posible tras la recolección de las setas (como máximo dos días después) y guardar los ejemplares fuera de bolsas de plástico, lo más extendidos que sea posible y en la parte baja del frigorífico, cubiertos con un trapo limpio y seco.

No es recomendable lavar ni congelar los ejemplares antes de su identificación ya que pierden gran parte de su color y su aroma natural, y tampoco mezclar distintas clases de setas en el mismo recipiente.

El Ayuntamiento de Bilbao ha animado a la ciudadanía a hacer uso del servicio y consultar cualquier duda que les pueda surgir sobre las setas u hongos recogidos. De igual manera, ha recordado a las personas consumidoras de estos alimentos que, "ante el mínimo indicio de malestar", deben acudir a los servicios médicos de urgencias.