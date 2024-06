Biurrun (TSJPV) aclara que la sentencia del TJUE sobre los interinos no dice que deban ser declarados fijos

Considera, por contra, que la resolución supone "un cierto jarro de agua fría respecto a las expectativas de fijeza"



La presidenta de la sala social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, ha aclarado que la sentencia del TJUE sobre trabajadores interinos que se encuentran "en situación irregular o de larga duración no dice que deban ser declarados fijos" sino que "la declaración de fijeza puede ser una vía adecuada" siempre que "no contradiga o no contravenga la interpretación del derecho nacional".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Biurrun se ha referido a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a los contratos del personal interino de la administración pública que encadenan varios contratos temporales y la posibilidad de que se conviertan en indefinidos.

En este sentido, no comparte la mayoría de las interpretaciones realizadas respecto a que ello suponga que a partir de ahora se deba hacer fijas a personas que llevan desde hace años trabajando como interinos.

Según ha aclarado, la resolución el TJUE "no dice" que los interinos en las administraciones públicas en España que trabajan "en situación irregular o de larga duración" deban ser declaradas fijas sino que "no es suficiente la respuesta que se está dando" en la actualidad y "puede ser una vía adecuada la declaración de fijeza". "Pero sólo dice que puede ser una vía adecuada", ha advertido.

"JARRO DE AGUA FRÍA"

A su juicio, la sentencia apunta más en la línea de "negar a futuro las posibilidades de declaración de fijeza" ya que afirma exactamente que "esa posibilidad de fijeza será siempre que ello no contradiga o no contravenga la interpretación del derecho interno, el derecho nacional".

"Quiere decir que si el derecho nacional, en este caso español, se opone a esa posibilidad de fijeza, parece que el TJUE lo está aceptando", ha indicado, para añadir que, en su opinión, la resolución es "un cierto jarro de agua fría respecto a las expectativas de fijeza".