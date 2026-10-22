Bolaños alerta de quienes buscan una "desinstitucionalización" con la caída de las pensiones o la sanidad públicas

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, y el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, durante el 40º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha alertado de que "hay mucha gente" que aboga por "un proceso de desinstitucionalización, es decir, que las instituciones, pensiones, sanidad, derecho internacional público, vayan cayendo", y ha advertido de que "si no hay ley, no aflora la libertad", sino que "aflora otra ley, la ley del más fuerte".

De este modo, ha aludido a la visita "muy reciente en España" del presidente de Argentina, Javier Milei, aunque sin citarle expresamente, "recibida de aquella manera por sus socios españoles", y ha criticado a los que quieren "acabar con el sistema de pensiones públicas y con el sistema nacional de salud" porque eso "también es barbarie".

El ministro ha inaugurado, junto a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, la vocal de Consejo General del Poder Judicia, Esther Erice, la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez, y la coordinadora de la Sección Territorial de País Vasco de Juezas y Jueces para la Democracia, Ane Fadrique, han inaugurado en San Sebastián el 40º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, bajo el título 'Barbarie o derecho: encrucijada para la humanidad'.

En su intervención, ha alertado sobre la proliferación de discursos "donde el derecho se convierte en un un obstáculo, en algo que limita la libertad económica, la libertad individual de las personas", y ha considerado que, "o hay estado de derecho, o hay aplicación de leyes iguales para todos, o el que tiene menos dinero del mundo puede acceder a la justicia para que se reconozcan sus derechos o estamos en la barbarie".

Asimismo, el ministro ha rechazado que el derecho sea "una disciplina esencialmente conservadora", y ha defendido que "no hay herramienta más poderosa que el derecho para acabar con las injusticias y para que una sociedad progrese y avance".

Al respecto, ha resaltado la importancia de contar con "instituciones sólidas y fuertes para garantizar el Estado de Derecho y garantizar el Estado del bienestar". "Hablar de progreso es hablar de instituciones fuertes, porque quienes quieren instituciones débiles no quieren que prime otra ley que la ley del más fuerte y, por eso, trabajar en las instituciones y trabajar en los sistemas democráticos es fundamental", ha sostenido.

"¿Cómo se acabó con el trabajo infantil? Con una ley. ¿Cómo se acaba con el analfabetismo? Con otra ley. ¿Cómo se acaba con el miedo que durante décadas nuestros antepasados tenían a caer enfermos? Con una ley y el sistema nacional de salud. ¿Cómo se acaba con el miedo que también tenían muchos de nuestros antepasados a envejecer? con el sistema público de pensiones. ¿Cómo se acaba con esa desigualdad que somete a la mitad de la población, las mujeres? Con leyes que vienen de lejos: igualdad, la ley del aborto, la ley contra la violencia de género, la ley de paridad", ha afirmado.

El ministro de Justicia ha destacado que estas leyes cuentan hoy con un "consenso social y no encontraréis fácilmente alguien que las cuestione", pero cuando se aprobaron, "se opusieron y las llevaron a los tribunales para impugnarlas", por lo que ha considerado que "desde nuestra responsabilidad tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano" para mantenerlas.

Félix Bolaños ha advertido de que en la actualidad "se está intentando que las relaciones multilaterales de respeto mutuo, de buena vecindad, de amistad, de imperio de la ley, en este caso del derecho internacional, caiga en desuso y prime otro, el de la ley del más fuerte, el de la ley de la selva".

"Si todos los ejemplos que exponía en materia de pensiones, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en materia de trabajo infantil, son un ejemplo de derecho o barbarie, en el derecho internacional es indiscutible" y ha defendido el "derecho internacional con reglas iguales para todos".

SOLUCIONES A LA JUSTICIA

Por otro lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha resaltado que su equipo llegó al Ministerio "a reformar, y creo que tres años después podemos afirmar que lo hemos hecho, y que hemos trabajado duro para todos aquellos problemas que afectaban a la Justicia darles solución o poner las bases para que se puedan solucionar".

Así, se ha referido a la superación del "bloqueo" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, tras "cinco años y medio bloqueado", en la actualidad "funciona con normalidad y es una buena noticia para nuestra democracia".

También ha destacado el cambio, tras la aprobación de la Ley de Defensa del Servicio Público de la Justicia, de los juzgados unipersonales que "cumplieron una misión de 1834 a 2026", pero "no podían dar respuesta a las necesidades de la justicia del siglo XXI" porque eran "arcaicos, inflexibles y caros".

"En esta legislatura y en la siguiente vamos a continuar llevando a cabo las reformas que necesita la justicia. No nos importa que haya críticas, queremos dejar una justicia mejor de la que nos encontramos y con las bases para que en el siglo XXI pueda ser cercana, accesible y un servicio público excelente de calidad", ha resaltado.

Félix Bolaños ha remarcado también que, "para el interés de aquellos que deseaban el colapso de la Administración de la Justicia", se han aumentado el número de juicios señalados y de los juicios celebrados "entre un 5 y un 7%", y se van a crear más de 500 nuevas plazas más de jueces en este año. "Durante tres años seguidos, vamos a crear 500 plazas de jueces y 200 de fiscales", ha precisado, para añadir que en la primera convocatoria 125 jueces eran del cuarto turno.

"CONVIVENCIA"

Por su parte, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha asegurado que la convivencia no es solo la ausencia de violencia, sino que "se construye cada día mediante el respeto a las diferencias, la defensa de las libertades, el reconocimiento de las víctimas y la garantía de que ninguna persona queda al margen de sus derechos". En un contexto de "banalización del uso de la fuerza, la deshumanización del diferente y el descrédito de la Ley", ha apelado al compromiso del conjunto de la sociedad.

San José ha recordado que, "por desgracia, Euskadi tiene un pasado cargado de graves vulneraciones de derechos humanos, falta de respeto a las libertades fundamentales, la dignidad humana y al Estado de Derecho". "Esta experiencia forma parte "de nuestra responsabilidad presente, pero también de nuestra voluntad de contribuir a una sociedad más justa, plural y respetuosa con los derechos humanos", ha añadido.

Además, ha defendido que "el Derecho no es únicamente un conjunto de normas. Es la garantía de que el poder tiene límites, es el muro de defensa frente a la impunidad y la barbarie", y ahí "es fundamental la labor de las administraciones, de los jueces y juezas, y también del conjunto de la sociedad".

CONGRESO

Más de 150 magistrados de toda España acuden a este congreso que este año se celebra en Sebastián con el patrocinio del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián.

El 40º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia va a analizar la vigencia del Derecho Internacional Público, la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos en las relaciones internacionales frente a los abusos del poder que han dado lugar a la guerra de Ucrania, el genocidio palestino o la intervención en Venezuela.

También se abordará la vigencia del Tribunal Penal Internacional y la grave situación de los derechos humanos a nivel internacional con especial análisis desde una perspectiva de género.