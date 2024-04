Los británicos Nine Bellow Zero recalan este jueves en Bilbao con su rhyth'n'blues en la estela de Dr.Feelgood

Grupo Nine Bellow Zero

Grupo Nine Bellow Zero - UNDERCOVER PROD

Abren una gira española de seis conciertos en seis días con fechas también en Madrid, Zaragoza, Castellón, Orihuela y Barcelona



BILBAO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda británica de rhyth'n'blues, Nine Below Zero, impulsores del género en Reino Unido a finales de los setenta junto a Dr.Feelgood, recalan este jueves en la sala Azkena de Bilbao en su primera gira europea por salas en años.

Fundada en Londres en 1977, en pleno surgimiento del punk, género que también figura entre sus influencias en cuanto a puesta en escena, como muchos otros artistas británicos, apostaron en cambio por inspirarse en el blues clásico urbano de la escuela de Chicago.

De hecho el grupo, que en la actualidad lideran solo dos de sus integrantes históricos, el vocalista y armonicista Mark Feltham y el guitarrista Dennis Greaves tomó su nombre de uno de los temas clásicos interpretados por el legendario Sony Boy Williamson II.

Considerados en su día rivales de Dr.Feelgood, con quienes compartían influencias, estilos e incendiarias puestas en escena, hubo que esperar 40 años, a finales de 2023, para que ambas formaciones giraran juntas por primera vez, en un tour denominado MaximumR'n'B, donde repasaron sus respectivos clásicos, donde también se pueden rastrear influencias del entonces emergente pub-rock.

Tras debutar con un disco en directo, que ha quedado como uno de los hitos de su carrera 'Live at the Marquee' (1980), el grupo lanzó dos primeros álbumes en estudio 'Don't Point Your Finger' (1981) y 'Third Degree' (1982) que les pusieron en la órbita del panorama británico.

Durante aquellos años, abrieron para muchos de las estrellas del rock inglés, como The Kinks o The Who, además de compartir colaboraciones y escenarios con músicos afines, como Alexis Korner y, ya más tarde, guitarristas como Gary Moore o Rory Gallagher, de quien Dennis Greaves fue músico de sesión en numerosas grabaciones.

Siempre mantuvieron, no obstante, una influencia del punk rock de la década de los setenta, con una actitud atacando sus instrumentos en los directos similar a los dos líderes de Dr. Feelgood, Wilko Johnson y Lee Brilleaux.

Considerados por la crítica los más directos rivales de Dr. Feelgood, la banda ha experimentado cambios en su formación, manteniendo no obstante sus dos frontmen, Dennis Greaves a la guitarra y voz y Mark Feltham a la armónica y voz recordemos que este último ha sido músico de sesión de Rory Gallagher en numerosas grabaciones.

El grupo entró en un impás en 1983, en el que sus integrantes emprendieron y formaron parte de otros proyectos para regresar a principios de los noventa ya para girar de manera irregular y entre constantes cambios de músicos en sus filas.

Junto a Greaves y Feltham completan la formación actual de la banda Charlie Austin (voz y percusión), Sonny Greaves (batería), Tom Monks (teclados y guitarras) y Anthony Harty al bajo.

Los dos últimos discos en estudio del grupo hasta la fecha son '13 Shades of Blue', publicado en 2016 y 'Avalanche' (2019), aunque acaban de lanzar 'DenMark', título que juega con los nombres de sus dos líderes y donde repasan en acústico el repertorio principal del grupo.

El concierto en la sala Azkena de Bilbao (21.00 horas, 22 euros), primero de su gira española, incluye seis escalas en seis días. El tour prosigue en Madrid este viernes (Sala Clamores), el sábado en Zaragoza (Rock & Blues); Castellón, el domingo (Because) y se cierra en Orihuela el lunes (La Gramola) y el martes 16 de abril en Barcelona (Upload).