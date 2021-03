Cámara vasca da luz verde a la tramitación de la proposición de ley sobre el acceso a profesiones del deporte en Euskadi

Recoge cuáles son las profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte, y las calificaciones que se deben exigir para su ejercicio

VITORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha acordado este jueves dar luz verde a la tramitación de la proposición de ley sobre el acceso y el ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en Euskadi, presentada por PNV y PSE, con el objetivo de aportar un marco de regulación propio a las profesiones del deporte y evitar que personas ajenas a la actividad física y sin titulación desarrollen su trabajo en este campo.

Todos los grupos han aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para regular el ejercicio profesional del deporte, excepto Elkarrekin Podemos-IU que se ha abstenido.

El pasado mes de febrero el Gobierno Vasco manifestó su criterio favorable a la iniciativa señalando que ya existe un trabajo "muy avanzado" en el Parlamento Vasco durante la anterior legislatura para aprobar un texto articulado que se tramitó, pero que finalmente no llegó a aprobarse.

El Ejecutivo vasco fundamenta su aval a la iniciativa en la necesidad de abordar el deporte con una "perspectiva transversal, como acción de Gobierno, dada su afección a la salud, a la educación, a la inserción social, al mercado de trabajo, a las personas consumidoras y usuarias o al uso del euskera".

Además, señala que la proposición recoge expresamente cuáles son las profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte, y las calificaciones que se deben exigir para su ejercicio, atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional, razón por la que regula los aspectos más esenciales de algunas profesiones vinculadas al deporte.

La ley no se circunscribe solo al ámbito de la competición o federado, sino que abarca la diversidad existente en este sector. Las profesiones que se regulan en esta proposición de ley incluyen el ámbito educativo, el recreativo, el competitivo y el de la dirección, reconociendo una profesión por cada ámbito de referencia.

También presta "especial atención" a la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito profesional, mediante la realización de políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones reguladas. Además, la iniciativa da cobertura al derecho de la ciudadanía a usar la lengua oficial de su elección.

En el turno de defensa de la proposición de ley, la parlamentaria del PNV Rakel Molina ha informado de que los estudios recientes alertan de la mala situación laboral de cualificación por la que pasa el sector del deporte. En concreto, en Euskadi, de las 20.000 personas que ejercen alguna de las profesiones que esta ley pretende regular, el 61% no tiene formación o titulación adecuada para desempeñar las tareas que desarrolla. De ellas, el 24% no tiene formación alguna y el 37% la tiene, pero no es suficiente.

Además, ha destacado que a la "escasa profesionalización" hay que añadir que "más de la mitad de las actividades desarrolladas se da por personas voluntarias". "Debemos primar la formación, puesto que una práctica deportiva sin la planificación necesaria puede crear el efecto contrario y resultar perjudicial para la salud", ha advertido.

Según ha explicado, el texto define en su artículo 3 las cualificaciones profesionales como la capacidad para el acceso a cada una de esas profesiones o a su ejercicio, que vendrá acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de competencia o por una experiencia profesional formalmente reconocida o bien por el concurso de más de una de las tales circunstancias.

Los y las profesionales deberán estar inscritos en un Registro administrativo de profesionales de la actividad física y del deporte de carácter público y accesible para una mejor defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Para que las personas tengan tiempo suficiente para adaptarse, se aportan unos plazos "amplios y razonables" para lograr una transición "no traumática" se fija el máximo en el año 2025.

El parlamentario del PSE Jose Antonio Pastor, por su parte, ha defendido la necesidad de que Euskadi cuente con un marco regulatorio, "sin olvidar la necesidad de prevenir los riesgos que puede conllevar la práctica del ejercicio y la actividad deportiva bajo la dirección o la supervisión de personas sin la formación necesaria".

En este sentido, ha señalado que una de las claves de la ley es que el acceso al ejercicio de las profesiones "no se limita a la posesión de un título de educación superior, sino que también se permite la acreditación de cualificaciones mediante títulos académicos de diferentes niveles y certificados de profesionalidad de carácter oficial".

Tras destacar que en la anterior legislatura se estuvo "prácticamente a punto de dar el visto bueno a esta ley", ha afirmado que la disolución de la Cámara impidió que se llevara a cabo, ya que el debate y las comparecencias se habían producido. "La iniciativa presentada recoge básicamente el texto articulado de una anterior iniciativa que se trabajó y negoció ya con otros grupos; en su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de grupos parlamentarios, además de todos los colectivos y agentes afectados con los que hemos podido reunirnos y recibir sus impresiones", ha indicado.

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha criticado que PNV y PSE hayan presentado como proposición de ley el proyecto elaborado en la cámara "con mucho mimo, entre todos los grupos, y consensuado" en la pasada legislatura y ha rechazado que no llegara a aprobarse por la convocatoria de elecciones.

"Nuestro grupo se implicó en este proyecto de ley, pasamos muchas horas aclarando un ley que no se entendía; buscando puntos de vista entre diferentes colectivos, redactando texto, ordenando párrafos", ha enumerado.

Además, ha criticado que el PNV rechazó su propuesta para que todos los grupos registraran el texto de forma conjunta. Por ello, ha preguntado al Gobierno si esto es lo que entiende por "colaboración" y "nuevo modelo de gobernanza".

El parlamentario Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha explicado que su grupo se ha abstenido porque a pesar de ser un ley trabajada en la anterior legislatura y "en la que se había llegado a un consenso", creen que "todavía hay espacio de mejora", en concreto, en el ámbito de la igualdad. "En el ámbito del deporte es especialmente alarmante las desigualdades que se dan", ha subrayado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio cree necesario tener una ley como la que tienen otras comunidades autónomas y "despejar dudas" sobre el ejercicio de estas profesiones, pero ha explicado que habrían preferido que se presentara como un proyecto de ley. También ha destacado que en la pasada legislatura se trabajó "de forma importante" en la Cámara y "se mejoró" el texto del proyecto de ley pero cree que "aún se puede mejorar" en el trámite legislativo que ahora se inicia. "Participaremos activamente en la elaboración de esa futura ley", ha indicado.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, se ha mostrado a favor del texto porque cree que es "bueno para los ciudadanos", ya que en la sociedad el deporte "es un pilar fundamental para el bienestar físico y psicológico para las personas".