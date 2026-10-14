La carrera Bilbao Night Running Fest provocará cambios de circulación este sábado

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la "Bilbao Night Running Fest 2026" obligará a modificar el tráfico en las principales calles del centro de Bilbao y ambas márgenes de la Ría, durante la tarde-noche de este próximo sábado, 17 de octubre, que afectará a la movilidad de vehículos y peatones entre las 18.00 y las 23.00 horas, aproximadamente.

Dichos cambios, afectarán especialmente a Basurto, Indautxu, Abando, Olabeaga, Casco Viejo, Uribarri, Castaños, Zorrotzaurre, Deusto, Ibarrekolanda y San Ignacio, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

En estas zonas, por donde discurrirá la carrera, que en todo momento estará regulada por agentes de la Policía Municipal y personal de la organización, se producirán restricciones en los accesos y salidas a garajes y aparcamientos, quedando algunos de ellos sin acceso ni salida durante este tiempo. También se ocuparán zonas de aparcamiento que serán valladas con anterioridad.

Se habilitarán desvíos para peatones y se modificarán los recorridos y paradas habituales de la mayor parte de las líneas de Bilbobus y de varias líneas de Bizkaibus.

Asimismo, quedarán suprimidas varias paradas de taxi y varios tramos de bidegorris sufrirán cortes. El servicio del Tranvía finalizará a las 18.00 horas.

Desde el consistorio han pedido a todas las personas que se acerquen a lo largo de la tarde del sábado a la ciudad que lo hagan en transporte público, preferiblemente en tren o metro, y que, en caso de hacer uso del vehículo privado, estacionen en los parkings disuasorios de Etxebarri, Leioa o Ansio (los tres junto a sendas paradas de metro), puesto que el acceso a todos los garajes situados en el recorrido de la carrera se verá restringido, en mayor o menor medida.

El Ayuntamiento de Bilbao ha llevado a cabo la distribución y colocación de avisos con planos informativos en buzones, portales y garajes con los detalles de los cortes y las posibles rutas alternativas en cada una de las zonas afectadas,

PRINCIPALES AFECCIONES CIRCULATORIAS

La mayoría de las restricciones circulatorias, se producirán entre las 18.00 y las 23.30 horas, aproximadamente, si bien, los horarios concretos de cortes podrán verse modificados por razones de seguridad a criterio de la Policía Municipal.

El mejor acceso a Bilbao para llegar a Indautxu y Abando será por Juan de Garay y la conexión entre ambas márgenes de la Ría en las zonas afectadas será por el puente de la Salve.

Los puentes del Arenal, Ayuntamiento y Deusto permanecerán cerrados al tráfico (en este último, a las 20.30 horas, se abrirá un carril en sentido Deusto) y el Puente Euskalduna permanecerá cerrado al tráfico hasta las 20.30 horas.

AFECCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO

Las restricciones circulatorias obligarán a modificar los recorridos y paradas habituales de la mayor parte de las líneas de Bilbobus y quedarán suprimidas las paradas de taxi de la Avenida Abandoibarra, Avenida Madariaga, Gran Vía 83 y Arenal.

Por su parte, Euskotren adelantará la finalización del servicio del tranvía para dejar paso a la carrera. A partir de las 18.00 horas, el servicio quedará suprimido en todo su recorrido hasta la mañana siguiente.

El tranvía efectuará las últimas salidas del sábado a las 17.10 horas en sentido Bolueta-La Casilla y a las 17.47 horas en dirección La Casilla-Bolueta.

De la misma forma, varias líneas de Bizkaibus se verán afectadas y varios tramos de bidegorris y sufrirán cortes debido al paso de la carrera.