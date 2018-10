CCOO dice que las explicaciones de Múgica suponen "un cierre en falso de las investigaciones" de la OPE de Osakidetza

Publicado 17/09/2018 18:33:34 CET

La Federación de Sanidad (FSS) de CCOO de Euskadi ha considerado que las explicaciones de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica, suponen "un cierre en falso de las investigaciones" de la OPE y se sigue sin saber "qué ha fallado para que haya que repetir unas pruebas y otras no".

En un comunicado, el sindicato se ha referido, de esta forma, a la comparecencia de Mugica para dar a conocer la investigación encargada por Osakidetza sobre las irregularidades denunciadas en la OPE de algunas especialidades médicas.

Osakidetza ha concluido que "no hay pruebas" sobre la existencia de "responsabilidades individuales" en relación con las irregularidades detectadas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Servicio Vasco de Salud, si bien ha decidido abrir un expediente disciplinario a seis miembros del tribunal evaluador de los exámenes de Traumatología por una "irregularidad procedimental", y ha optado por introducir cambios en los procedimientos de las oposiciones.

La Federación de Sanidad (FSS) de CCOO de Euskadi ha asegurado que la decisión de Osakidetza de repetir cinco exámenes "sin razonar por qué es necesario repetirlas, no hace sino mantener las dudas sobre esta OPE". "Haciendo el símil sanitario, Osakidetza, con estas medidas, ha atacado a los síntomas pero no a la enfermedad, de la que no ha dicho absolutamente nada. Es decir, seguimos sin saber qué ha fallado para que haya que repetir unas pruebas y otras no", ha criticado.

Tras recordar que ya declaró no tener ninguna confianza en la investigación realizada por Osakidetza, CCOO ha señalado que, en el caso de las posibles irregularidades manifestadas por el sindicato, aunque en ellas se ponía en duda la actuación del tribunal de microbiología, "ha sido el mismo tribunal puesto en duda quien ha decidido sobre el caso, declarando que todo lo han hecho correctamente".

El sindicato ha vuelto a recordar que a la Mesa Sectorial de Osakidetza "no se ha llevado ninguna información respecto a este asunto", lo que deja de manifiesto "la falta de transparencia en un momento en el que esta es más necesaria que nunca". Por ello, ha vuelto a solicitar que se lleve a dicha mesa tanto los informes elaborados por la Universidad de Oviedo como las conclusiones y medidas de mejora que haya postulado Osakidetza.

Para el sindicato, la comparecencia de Múgica "vuelve a poner de manifiesto que ni la Consejería de Salud ni Osakidetza están a la altura de la situación, que se muestran incapaces de aclarar y zanjar las dudas razonables que planean sobre esta OPE". "Todo esto no hace sino ensuciar el buen hacer de la plantilla de Osakidetza, demostrada día a día por su profesionales", ha lamentado.