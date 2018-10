CCOO: "La institucionalización del diálogo social no arregla el desaguisado del acuerdo Gobierno-Confebask"

Publicado 04/08/2018 10:34:59 CET

Loli García trasladará en septiembre a Confebask una propuesta para "revitalizar" convenios y "si no hay desbloqueo, habrá conflicto"

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha afirmado que el proyecto de decreto de institucionalización del diálogo social en Euskadi, cuyo borrador ha remitido el Gobierno Vasco a los agentes sociales, no arregla el "desaguisado" del acuerdo marco de colaboración por la cualificación y el empleo firmado por Confebask y Gobierno Vasco. Tras insistir en que se inhabilite el citado pacto entre el Ejecutivo y la patronal vasca, ha anunciado que su sindicato no presentará alegaciones al borrador del Gobierno.

Por otra parte, ha avanzado que trasladará en septiembre a Confebask una iniciativa para "revitalizar" la negociación colectiva y tratará previamente de consensuar esta propuesta con UGT y con el sindicato LAB. La dirigente sindical ha advertido a las patronales vascas de que, si no hay "desbloqueo" y reparto del beneficio, "habrá conflicto".

En una entrevista concedida a Europa Press, García ha advertido de que el decreto de institucionalización del diálogo social en Euskadi, "que es algo que el Gobierno tenía pendiente desde los acuerdos de julio de 2016", no cambia la posición de CCOO, porque sigue habiendo un acuerdo entre Gobierno Vasco y Confebask que "anula cualquier posibilidad de diálogo tripartito, porque dos de la partes lo han roto".

"Cualquier replanteamiento de nuestra posición pasa por la anulación, inhabilitación o reconocimiento de que ese acuerdo no es válido, porque vulnera el derecho de tutela de libertad sindical, al abordar contenidos que pertenecen al ámbito tripartito, nunca a uno bipartito", ha advertido.

La dirigente de CC.OO. ha explicado que se ha suspendido temporalmente, "que no desistido", la vista judicial prevista por la demanda que han interpuesto contra este acuerdo, porque hay un compromiso por parte del Gobierno Vasco y del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, de "buscar una solución" y también así se lo ha trasladado el propio presidente de Confebask, Roberto Larrañaga.

"Si hay un planteamiento para inhabilitar el acuerdo de Confebask y el Gobierno Vasco, y volver a establecer unos cauces en los que podamos volver a confiar en las otras dos partes, puede que la demanda pueda ser suspendida definitivamente, pero para eso debe haber una posición clara por parte del Gobierno y de Confebask", ha dicho.

Tras apuntar que el borrador del decreto recoge "bastante bien" lo que se acordó en la mesa de diálogo social, ha insistido en que el problema es la vigencia del acuerdo del Gobierno y Confebask, que "impide cualquier desarrollo de diálogo tripartito, por lo menos con CCOO".

"No vamos a presentar alegaciones al borrador porque primero hay que saber si la voluntad del Gobierno es mantener un ámbito de diálogo social en Euskadi. Que este decreto se tramite y se ponga en marcha no anula el acuerdo Gobierno-Confebask. Nuestra posición respecto al diálogo social no cambia si el acuerdo sigue vigente", ha advertido.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La dirigente de CC.OO. ha hecho un análisis de la situación de la negociación colectiva, que ha experimentado "un pequeño avance", pero "queda muchísimo trabajo por desarrollar".

No obstante, ha apuntado que la situación no es igual en los tres Territorios, ya que en Álava la negociación colectiva sectorial está "bastante cerrada", en Bizkaia hay un "número importante" de convenios sin cerrar y Gipuzkoa es "otro cantar" con una cifra "importantísima" de convenios decaídos y donde el sindicalismo mayoritario "le está permitiendo hacer" a Adegi.

Loli García ha indicado que existe una estrategia sindical por parte de ELA y "secundada" por LAB de no firmar convenios sectoriales y, por tanto, tienen "responsabilidad" en el bloqueo de la negociación al hacer "dejación de una parte de la acción sindical".

La dirigente sindical no cree que esa apuesta de ELA vaya a cambiar cuando Adolfo Muñoz abandone el próximo año la secretaría general del sindicato porque "las estrategias sindicales las marca la organización", que se ha decantado por un modelo "muy insolidario", vinculado a la empresa y "única y exclusivamente hacia su afiliación".

PROPUESTA A LA PATRONALES

Loli García ha señalado que el sindicato seguirá defendiendo el ámbito sectorial territorial, aunque no niegan el marco de empresa y ha anunciado que, a partir de septiembre, van a trasladar "directamente" a las patronales vascas la necesidad de "revitalizar" la negociación colectiva.

La líder de CC.OO. ha manifestado que esa propuesta quieren "trabajarla primero" con otros sindicatos como UGT y LAB, no así con ELA porque "no tiene sentido". Según ha explicado, se dirigirán a estas centrales para hacer "un trabajo de cocina" y avanzar "en una propuesta conjunta" que se pueda llevar a las mesas de negociación y a los ámbitos de discusión con las patronales.

Por lo tanto, su objetivo en el último semestre del año es dar un "impulso al desbloqueo de la negociación" y, "si no hay resultados, habrá conflicto". "Ha habido conflictividad continua pero la conflictividad puede aumentar", ha advertido.

Ante la postura de Confebask y de las patronales territoriales (Cebek, Adegi y SEA), ha afirmado que el IV Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo (AENC) firmado en Madrid "obliga a la partes" y la patronal vasca, "como parte de CEOE", debe trasladarlo al ámbito de la negociación colectiva en Euskadi y por ello, a partir de septiembre, le insistirán en "cumplir lo acordado".

"La media de la subida salarial en este primer semestre está en el 2,1% por lo que queda todavía un recorrido importante hasta el acuerdo alcanzado en el AENC. Si su actitud es reacia a trasladar esto a las mesas de negociación, lo denunciaremos no solo públicamente sino que intentaremos que la presión y la movilización les llegue de manera más clara", ha agregado.

La dirigente sindical defiende que es momento, no solo de garantizar el poder adquisitivo, sino de recuperar "una parte importante de la devaluación salarial de estos años". "Es necesario que las patronales tengan claro el mensaje, es decir el crecimiento económico tiene que notarse en los bolsillos de los trabajadores y eso pasa por incrementos salariales en torno al 3%", ha manifestado.

TEMPORALIDAD

Por otra parte, ha denunciado la temporalidad existente en Euskadi y ha afirmado que el paro se reduce, aunque "muy lentamente", y la mayor parte de los contratos tienen una duración media por debajo del mes y hay un aumento de la contratación a tiempo parcial con un "uso y abuso" por parte de los empresarios.

A su juicio, existe un "problema" porque se está dando un crecimiento del empleo con "pies de barro, sobre pilares muy poco sostenibles", lo que está derivando en que "el crecimiento económico no esté llegando al conjunto de la ciudadanía".

Tras destacar que el AENC incluye medidas para limitar la contratación temporal, ha asegurado que la patronal está obteniendo beneficio y tiene que entender que "o hay reparto de ese beneficio económico para el conjunto de la clase trabajadora o habrá conflicto".

Loli García considera que el Gobierno Vasco "mira hacia otro lado" ante la realidad de la temporalidad y debería velar porque toda la financiación pública que se dedique a la creación de empleo "vaya solo a empleo de calidad". Además, ha asegurado que debe empezar por el empleo público que tiene "unos niveles de temporalidad y de precariedad muy altos".