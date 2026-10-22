Un centenar de profesionales abordan los avances científicos en la protección contra incendios en una jornada en Getxo

El diputado Ager Izagirre en la apertura de la jornada 'Avances científicos de la protección contra incendios en el siglo XXI' en Getxo. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales ha participado este jueves en Getxo en la jornada técnica 'Avances científicos de la protección contra incendios en el siglo XXI', impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios (SFPE) y el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA).

El encuentro ha sido abierto por el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, que ha destacado la importancia de la investigación y la ingeniería para anticiparse a los riesgos y mejorar la seguridad frente a los incendios.

"La seguridad no empieza cuando se declara una emergencia. Empieza mucho antes, con el conocimiento, la prevención y las decisiones que nos ayudan a anticiparnos", ha señalado Izagirre, que ha añadido que la investigación permite también tomar decisiones mejor fundamentadas y "dejar menos cosas al azar".

Según ha informado la Diputación, la jornada ha reunido a especialistas de referencia internacional para compartir avances y experiencias en ámbitos como el diseño de seguridad basado en prestaciones, la modelización del fuego, el control del humo, la investigación experimental y los nuevos escenarios de riesgo.

Su objetivo es "trasladar el conocimiento científico a soluciones que contribuyan a proteger mejor a las personas, los edificios y las infraestructuras".