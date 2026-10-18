Cerca de 2.000 personas se suman a la carrera contra el cáncer de mama de Vitoria

Presentación de la Carrera de ASAMMA - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 personas han participado este domingo en la octava edición de la carrera contra el cáncer de mama de Vitoria, organizada por ASAMMA, la asociación alavesa de mujeres con cáncer de mama o ginecológico. Tras la prueba, se ha hecho entrega de un cheque-donativo a Grupo GEICAM para "apuntalar la investigación" contra esta enfermedad.

Desde ASAMMA han destacado que "hombres, mujeres, niños, familias enteras, acompañadas incluso de sus mascotas, han completado la distancia en un fenomenal ambiente festivo y de solidaridad", evidenciado "el enorme compromiso de la sociedad vitoriana con causas como las que motivan esta prueba".

La carrera, de 5 kilómetros de distancia, ha registrado la inscripción de casi 2.000 personas para "gritar, zancada a zancada, paso a paso, un mensaje de esperanza, apoyo y empoderamiento para quienes sufren esta enfermedad".

También han acudido a la iniciativa representantes de las instituciones alavesas como la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra, la directora de Fundación Vital, Arantxa Ibáñez de Opacua, las concejalas del Ayuntamiento de Vitoria Sonia Díaz de Corcuera, Ana López de Uralde y María Nanclares, la Directora Foral de Servicios Sociales, Miren Saratxaga, o la directora de Diversidad del Gobierno Vasco, Arantza Chacón, la gerente de la Asociación del Cáncer de Álava, Mónica Moreno, entre otras personas.

Los primeros atletas en llegar a la meta han sido Elsa Ramos y Markel Erauzquin, vencedores de las categorías femenina y masculina, respectivamete.

Durante la ceremonia de premios, se ha entregado de un cheque-donativo a Grupo GEICAM, en cuyo nombre lo ha recogido Beatriz Benitez Delgado, supervisora del Hospital de Día Oncológico de la OSI Araba.

GEICAM es una organización que reúne a cerca de 1.000 especialistas de más de 200 centros y trabaja en colaboración con equipos internacionales. Desde su fundación en 1995 ha desarrollado 172 estudios en los que han participado más de 68.000 pacientes, mujeres en su mayoría, pero también hombres.

"Vuestro apoyo, el de toda la sociedad, ayuda a que esta investigación siga adelante", ha agradecido la presidenta de ASAMMA, Marisol Díaz de Cerio, a todas las personas participantes antes de dar la salida.

La jornada ha concluido con "multitudinarias" actividades lúdicas, como la tradicional sesión de zumba, y el sorteo de la rifa solidaria con regalos donados por más de una veintena de colaboradores y patrocinadores.