CEUS apuesta por trabajar por una Europa "más integrada y federal" desde "la perspectiva plurinacional"

Ortuzar (PNV) llama a los demócratas a votar "sí a Europa" ante el auge de "extremismos" y dice que el 9J no es segunda vuelta de las generales



MADRID/BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Coalición por una Europa Solidaria-CEUS, integrada por el PNV, Coalición Canaria, Geroa Bai y el Pi balear, han apostado este miércoles en Madrid por trabajar por una Europa "más integrada y federal" desde "la perspectiva plurinacional, pluricultural y plurilingüe" de cara a las próximas elecciones del 9 de junio.

Durante el acto de presentación de la coalición electoral, abierta a la adhesión de otras formaciones políticas del Estado, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado un llamamiento a los demócratas a votar "sí a Europa" ante el auge de "extremismos y populismos" de izquierdas y derechas, y euroescépticos, un mensaje que han compartido el resto de líderes de los partidos que conforman la entente electoral.

Ortuzar ha emplazado también a todas las opciones políticas que concurren a los comicios al Parlamento de la UE a que en esta campaña "se hable de Europa y sobre Europa", y ha advertido de que estas elecciones no son una segunda vuelta de las generales que se celebraron el pasado mes de julio, en clara advertencia al PP y al PSOE.

Andoni Ortuzar, el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo; la secretaria general de Geroa Socialberdeak y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos; y el presidente de El Pi-Proposta per les Illes, Tolo Gili, han comparecido tras firmar en un hotel madrileño el manifiesto con el que CEUS se presenta a los comicios europeos. También ha estado presente la cabeza de lista de la candidatura, la jeltzale Oihane Agirregoitia.

El documento recoge los principales objetivos y compromisos que comparten los partidos y "naciones" que componen la Coalición por una Europa Solidaria, con "el activo que supone representar a sociedades con enorme personalidad cultural, social y económica, cuya supervivencia ha dependido en gran medida del diálogo institucional con el nivel local, estatal y europeo, rompiendo las limitaciones" de la cooperación entre Estados.

Se trata, según destaca el texto, de "sociedades con una personalidad y problemática tan específicas como la insularidad, la condición de región ultraperiférica o la de Nación sin Estado cuya lengua, cultura y personalidad sobreviven y dialogan en territorios transfronterizos".

CEUS pretende contribuir al debate sobre la nueva gobernanza de la Unión "desde un verdadero proceso de innovación política, a través de la realidad que proporcionan el principio de subsidiariedad, la proximidad, el constante diálogo con la ciudadanía y el profundo conocimiento de las oportunidades de mejora, fortalezas y debilidades de territorios muy diversos y referentes".

Su apuesta es la de una Europa "más integrada y federal", a la que se contribuya trabajando "desde una perspectiva plurinacional, pluricultural y plurilingüe", y que se base en una cultura política del diálogo, el respeto a la diversidad y al pluralismo, en coherencia con valores fundacionales de la UE.

VISIÓN DE EUROPA

El líder del PNV ha destacado que CEUS está formada por "partidos diferentes de naciones y comunidades diferentes", a los que une no solo "una visión de Europa", sino de la forma de hacer política. "Nuestro proyecto es de la periferia, pero que sabe mirar y sabe incluir, y sabe sentirse parte de ámbitos más grandes, especialmente del ámbito europeo", ha añadido.

Para Andoni Ortuzar, el lema de Europa, 'Unidos en la diversidad', refleja lo que es esta alianza electoral. "Somos partidos y organizaciones diferentes, constituimos una coalición que tiene más de 3.000 kilómetros de norte a sur, y cientos de kilómetros de este a oeste, pero compartimos una manera de sentir una Europa solidaria que es muy compatible con la defensa de nuestros intereses nacionales, nuestros intereses de comunidad", ha subrayado.

Ortuzar ha abogado por "una Europa más unida, más fuerte, más federal, con una vocación de actor internacional en el mundo, de agente de paz, de una Europa abierta, solidaria, garante de la democracia, garante de los derechos humanos y garante del bienestar para su ciudadanía".

Asimismo, ha lamentado que ahora centren el debate "los que quieren menos Europa, los son más euroescépticos, da igual si de izquierdas o de derechas, más extremistas y más populistas".

El presidente del EBB ha instado al resto formaciones políticas y coaliciones que medirán sus fuerzas en estas elecciones a que "hagan una campaña europea, hablen de Europa, sobre Europa, sobre lo que defiende y quiere cada uno" para la Unión, y no sobre "si esto es una segunda vuelta de no sé qué elecciones, un referéndum sobre no sé qué persona o qué presidente, o si esto tiene que ver con un conflicto diplomático con otro país que está a 10.000 kilómetros".

"Sería bueno que empezáramos a hablar de Europa. Nosotros sí tenemos una propuesta bien armada y bien hilada sobre lo que queremos para la Europa de los próximos años y nos gustaría que ese llamamiento no caiga en saco roto", ha asegurado.

A su juicio, "no corren buenos tiempos para la lírica europea" porque existe un auge de "fuerzas de ultraderecha, antieuropeas, euroescépticas" de izquierdas y de derechas. Por ello, ha emplazado "a la gente normal, a los demócratas, a que vayan a votar".

"Los que creemos en Europa tenemos que activar el voto del sí a Europa, de una Europa más unida, más potente, más solidaria, más abierta, y es la clave en la que se van a dilucidar estas elecciones", ha aseverado.

UNA EUROPA MÁS SOLIDARIA

También el secretario nacional de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la importancia de CEUS en un contexto político, económico y social "complejo". En este sentido, ha subrayado que esta alianza electoral "es la opción para contribuir a una Europa democrática más social, más solidaria, más respetuosa con el territorio y que sitúe a las personas en el eje de su acción política".

Clavijo ha abogado por una UE "comprometida con las personas y con los desafíos globales y de cada una de sus naciones", y ha incidido en los desafíos comunes y en las singularidades de cada territorio, como el de Canarias, "territorio ultraperiférico y frontera Sur de Europa".

En concreto, ha citado el reto demográfico y la política migratoria porque se debe "dar respuesta a la crisis humanitaria de la frontera Sur" y tienen que ser tareas a abordar por la próxima Comisión Europea.

La secretaria general de Geroa Socialberdeak y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha resaltado que "la apuesta por Europa y la solidaridad como herramienta de convivencia" está en su "ADN político". Por ello, ha defendido, "frente al avance de la ultraderecha en todo el continente, más Europa y solidaridad que nunca".

"Frenar a la ultraderecha no va de ejes ideológicos: va de democracia, de pluralidad, de convivencia y, sobre todo, de dar respuesta a las necesidades y a los anhelos de las personas", ha afirmado.

Barkos ha señalado que, desde Navarra, "la defensa del autogobierno seguirá siendo eje del trabajo" de sus representantes en las instituciones europeas, "junto con la defensa del euskera o la mejor transición ecológica y digital para nuestra industria y sector primario". "En definitiva, una Navarra sólida, productiva y solidaria en una Europa solidaria", ha reivindicado.

Por su parte, el presidente de El Pi-Proposta per les Illes, Tolo Gili, ha recordado que "las Baleares no han tenido nunca una voz propia e independiente en Europa", y ha advertido de que los eurodiputados del PP, PSOE, Vox o Sumar "hace tiempo que han demostrado que no miran" por ellos. Además, ha destacado que el primer balear que hay en unas listas europeas es su candidato Jordi Prunés, número 4 de la candidatura de CEUS.