Cientos de vascos acuden a los centros de vacunación de gripe y Covid en sus primeras horas de funcionaminamiento

1126708.1.260.149.20261019144346 A medida que avanzaba la mañana, la afluencia ha aumentado en los tres territorios - IREKIA

VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 'txertogunes' o centros de vacunación especiales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han abierto sus puertas este lunes a las 8.00 horas y hasta media mañana ya habían pasado por ellos cientos de personas. Además, en Álava ha sido necesario habilitar un espacio adicional de vacunación ante la elevada demanda.

A medida que avanzaba la mañana, la afluencia ha aumentado en los tres territorios y se han formado colas en los momentos de mayor demanda, "que se han resuelto con agilidad", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El perfil mayoritario ha sido el de personas mayores de 65 años, muchas de ellas con varias patologías, y en muchos casos sus acompañantes también se han vacunado. También han acudido personas jóvenes y algunos niños y niñas, especialmente en Álava y en Gipuzkoa.

Estos espacios, que permanecerán operativos hasta el próximo 1 de noviembre, permiten a cualquier persona a partir de los seis meses de edad vacunarse frente a la gripe y a la covid-19 sin necesidad de cita previa, en puntos específicos y con horarios ampliados. La iniciativa complementa la vacunación que se realiza habitualmente en los centros de salud y amplía las opciones disponibles para la ciudadanía.

Los doce puntos están distribuidos por Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y se ubican en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Mungia, Amorebieta-Etxano, Donostia-San Sebastián, Arrasate, Beasain, Irun, Eibar y Tolosa.

En las capitales, los puntos de vacunación abren de lunes a domingo, de 8.00 a 20.00 horas, salvo en Vitoria-Gasteiz, donde el horario durante los fines de semana es de 9.00 a 21.00 horas. En el resto de las Organizaciones Sanitarias Integradas, la atención se presta de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas.

La vacunación se realiza de acuerdo con las recomendaciones sanitarias correspondientes a cada persona. En el caso de la población infantil, los equipos de vacunación cuentan con profesionales de enfermería con competencias pediátricas para favorecer una atención adecuada y reforzar la seguridad del proceso.

La campaña de vacunación acumula ya 223.503 dosis de la vacuna antigripal y 142.255 frente a la covid-19 administradas en Atención Primaria, a las que se sumarán las que se pongan en los txertogunes durante estas dos semanas. Además, Osakidetza ha registrado más de 279.000 citas para la vacunación antigripal, de las cuales más de 21.400 corresponden a población infantil y más de 1.200 a mujeres embarazadas.

Los equipos de enfermería reciben a las personas que llegan sin cita, valoran qué vacunas corresponde administrar a cada una y las vacunan. Para reforzar la campaña, Osakidetza ha contratado a 225 profesionales de enfermería y 85 profesionales administrativos, que se incorporan a los equipos habituales.

El Departamento de Salud y Osakidetza han animado a la ciudadanía a acudir a los 'txertogunes', donde hasta el 1 de noviembre se puede recibir la vacuna frente a la gripe y a la covid-19 sin cita previa. Quienes lo prefieran pueden seguir pidiendo cita en su centro de salud.

RECOMENDACIONES

Osakidetza ha recordado que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a la gripe, y ha recomendado esta práctica especialmente a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas de entre seis meses y cinco años, entre otros colectivos.

El subdirector de Atención Primaria de Osakidetza, Jorge Romeo, ha visitado este lunes el 'txertogune' del Centro de Salud de San Martín, en Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con el estreno de los doce puntos de vacunación sin cita previa que Osakidetza ha habilitado en los tres territorios históricos.

Romeo ha explicado que con la apertura de estos espacios se pretende "acercar aún más la vacunación a la ciudadanía, facilitando el acceso a una medida eficaz para proteger la salud individual y colectiva frente a la gripe y a la covid-19.