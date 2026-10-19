Concluyen el jueves las subvenciones para impulsar la innovación en la alimentación y la madera

Archivo - Gobierno Vasco destina 400.000 euros a las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destina 2,7 millones de euros a impulsar la innovación en la alimentación y la madera a través del programa Ikerbat, que apoyará proyectos de investigación, nuevos procesos y soluciones innovadoras para mejorar la competitividad de las empresas vascas. Estas ayudas pueden ser solicitadas hasta este próximo jueves, día 22, y abarcan desde proyectos de I+D y bioeconomía, hasta iniciativas desarrolladas conjuntamente por empresas, sector primario y agentes tecnológicos.

Este programa tiene el objetivo de "favorecer la incorporación de conocimiento, tecnología e innovación a estos sectores y reforzar su competitividad". Ikerbat busca aumentar el número de empresas innovadoras y elevar el nivel tecnológico de la industria agroalimentaria vasca, "favoreciendo el desarrollo de nuevos productos, procesos y soluciones capaces de responder a las necesidades del mercado".

Ikerbat se enmarca en la estrategia del Gobierno Vasco de "avanzar hacia una cadena de valor alimentaria más competitiva, sostenible e innovadora". La convocatoria se articula en cinco líneas de ayudas. La primera, dotada con 1,4 millones de euros, respaldará proyectos de I+D vinculados a la alimentación y la madera, incluidos proyectos empresariales, iniciativas de generación de conocimiento y proyectos piloto y demostrativos relacionados con la bioeconomía.

La segunda contará con 350.000 euros para proyectos de generación y difusión de conocimiento dirigidos a los sectores agrícola y forestal, mientras que otros 300.000 euros se destinarán a proyectos que introduzcan innovaciones significativas en los procesos de producción, transformación, distribución o comercialización de las empresas.

Las dos últimas líneas, con 350.000 y 300.000 euros, respectivamente, estarán orientadas a proyectos de innovación desarrollados mediante la colaboración entre distintos agentes. En un caso, a través de Grupos Operativos vinculados a la innovación agraria; en el otro, mediante Grupos de Cooperación.

En conjunto, estas ayudas persiguen "mejorar la eficiencia y competitividad de los sectores agrícola, forestal, agroalimentario y pesquero, además de favorecer un crecimiento sostenible y la cooperación entre empresas, centros tecnológicos, agentes del conocimiento y sector primario".

Entre los ámbitos que pueden encontrar apoyo se encuentran cuestiones como: la alimentación saludable y sostenible, la bioeconomía, la reducción del impacto ambiental de la producción alimentaria, el aprovechamiento de recursos y subproductos, los nuevos alimentos y fuentes de proteína, el bienestar animal, la reducción del uso de plaguicidas o el desarrollo de nuevos envases y materiales.

La convocatoria contará inicialmente con 500.000 euros de pago en 2026 y 2,2 millones de euros de compromiso para 2027, y las cuantías podrán incrementarse hasta un 30% si existen disponibilidades presupuestarias.