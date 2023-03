Confebask cree "una urgencia" y un reto "de país" abordar entre todos la "estrategia de la inmigración para el empleo"

Gobierno Vasco avisa que llegará un momento en el que no habrá personas para "sacar" al mercado laboral y la UPV pide orientación sin sesgos



BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Isabel Busto, ha afirmado este lunes que es "una urgencia" y un reto "de país" en Euskadi abordar entre todos "la estrategia de la inmigración para el empleo", con el objetivo de atraer talento ante los "datos demoledores" de la jubilación en los próximos años y décadas, que pueden "lastrar la competitividad de las empresas" y el crecimiento. "Nos está pillando el toro", ha advertido.

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, ha asegurado que sacará "de debajo de las piedras" personas con perfiles que demandan las empresas, pero ha avisado de que llegará un momento en el que no habrá mano de obra para "sacar" al mercado laboral. Además, la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, ha abogado por que haya una "orientación" a los jóvenes "libre de sesgos".

Los representantes de la patronal vasca, del Gobierno Vasco y de la Universidad Pública han realizado estas reflexiones en la mesa redonda 'Creación, retención y formación de talento', moderada por delegada de Europa Press en Euskadi, Matxalen García, dentro de la jornada 'Euskadi hacia el futuro. Etorkizunerantz' organizada por la agencia de noticias.

En su intervención, Isabel Busto ha recordado que la sociedad vasca es la más envejecida de Europa, con una tasa de natalidad "bajísima", que decrece cada año, con pérdida de personas en activo durante los últimos 10 años, "con una falta de vocaciones steam", que es lo que pide la industria de Euskadi, y con una generación del 'baby boom' que se va a jubilar en las próximas décadas". "Todo esto lo metemos en la coctelera y tenemos la tormenta perfecta", ha advertido.

Es un problema, según ha destacado, del que Confebask alerta desde hace años y en el que trabaja. "Nos está pillando el toro, y le tenemos que poner el nombre que tiene: 'urgencia'", ha subrayado.

En concreto, Busto ha recordado que el 25% de la población activa se va a jubilar en los próximos diez años y el 70% en los próximos 30 años. "Los datos son demoledores", ha subrayado, para señalar que significan que en la próxima década se jubilarán cerca de 250.000 personas.

"No tenemos cantera para sustituir esto y esa falta de talento puede lastrar la competitividad de las empresas y el crecimiento futuro de los proyectos. Hay que poner el foco en la atracción, necesitamos que venga mucha gente", ha avisado.

A su juicio, "se necesita estrategia de país, un 'basque talent' para traer gente de fuera". "Tenemos que ponernos con ello intensamente", ha subrayado.

CUATRO EJES DE TRABAJO

En este sentido, ha precisado que Confebask trabaja en cuatro ejes, el primero de ellos, en el análisis de la demanda, porque en 2016 un 43% de las empresas alertaban de que identificaban falta de determinados perfiles, mientras que en 2022 este porcentaje aumentó al 80%.

Busto ha explicado que otros tres ejes importantes son la generación, la retención y la atracción de talento. En cuanto a la creación de talento, se ha mostrado optimista porque hay un triángulo de colaboración de las empresas con la Formación Profesional y la Universidad.

También ha explicado que trabajan "intensamente" en la retención de talento y se ha mostrado convencida de que no se puede lograr este objetivo solo con salarios. "En las empresas tenemos que hacer una transición cultural para adaptarnos a lo que está ocurriendo", ha añadido.

La presidenta de la patronal vasca cree que el reto "más grande" es el de la atracción de talento. A su juicio, es necesario abordar "entre todos" --empresas, instituciones, centros formativos y la sociedad-- la estrategia de "la inmigración para el empleo".

Isabel Busto ha considerado que hay que hacer empresas "muy atractivas", pero se necesitan "más actores". "No podemos las empresas solas abordar el reto. Necesitamos la colaboración de instituciones y centros para traer gente que se quiera formar con nosotros y que luego se quiera quedar a trabajar, y gente que ya está formada y que quiera trabajar", ha subrayado.

Por su parte, Eva Ferreira ha indicado que "hay que pensar en el talento empleable mañana, en el se va a autoemplear, y en el que hay que cuidar", como el ámbito de la investigación. "Tenemos que pensar en caladeros para ver qué vamos a necesitar dentro de mucho tiempo", ha insistido.

"Nosotros ahí estamos haciendo mucho con las tres diputaciones en los tres territorios para fomentar las 'spin off', para fomentar empresas de base tecnológica", ha precisado.

La rectora de la UPV/EHU ha destacado que la atracción de talento en la fase universitaria "es importantísima", así como la apuesta por "la internacionalización en la universidad". Para ello, ha aclarado que el entorno tiene que ser "atractivo".

"¿PERSONAS PREPARADAS PARA QUÉ?"

Jorge Arévalo ha puesto el acento en que "una persona con talento es una persona preparada, ¿pero prepara para qué?". En su opinión, hay que tener claro a qué va a ir dirigida esta preparación y, por eso, ha dado importancia a "la relación y cercanía entre la FP y las empresas".

El viceconsejero cree que "el talento tiene que adecuarse" porque "puede haber personas muy bien formadas que no están bien preparadas para lo que el tejido productivo necesita", lo que genera "un gran problema". Por ello, ha apostado por "medir muy bien qué tipo de talento se necesita".

En su opinión, en el "saber hacer" la formación dual "es algo fundamental". "Esto lo estamos haciendo con Confebask, trabajando a fondo qué es lo que está haciendo para acercarnos a esos perfiles que las empresas necesitan ahora, y a lo que dentro de unos años vamos a poder necesitar", ha manifestado.

Así, ha incidido en que se necesitan grandes investigadores e ingenieros, pero también mandos intermedios y técnicos cualificados, auxiliares de sanidad, panaderos, personal para atender en la restauración o fontaneros, "que no hay".

"Se está generando un desequilibrio", ha asegurado, para agregar que va a haber "un gran problema" cuando "en Petronor o en Iberdrola se necesiten técnicos o electricistas porque empezamos a no tener electricistas".

En su opinión, se trata de "un problema de sociedad" y hay que ser "conscientes" de lo que se necesita para seguir siendo competitivos. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno Vasco "está invirtiendo mucho en formación profesional".

"A nosotros en Euskadi nos han sobrado más de 4.000 plazas que no hemos cubierto en FP y este año vamos a ampliar más, porque tenemos muchas empresas que nos están pidiendo personas y perfiles que los tengo que sacar debajo de las piedras", ha asegurado.

Según ha revelado, recientemente tuvo una reunión con una empresa "muy importante" que le trasladó que estaba pensando en parar la producción porque no tenían personal. "Vamos a sacar personas de donde sea para que no bajen la producción, pero llegará un momento en el que no saquemos porque no tengamos personas para poder sacar", ha indicado. Por ello, ha apelado a la concienciación de la sociedad para que sea consciente de esta necesidad.

Jorge Arévalo ha explicado que, si en Euskadi "una empresa necesita un tipo de profesional a nivel de formación profesional, se lo preparamos a la carta".

Por su parte, Eva Ferreira cree que hay un problema de orientación "importante" y ha llamado a hacer "esfuerzos conjuntos desde edades muy tempranas para que los chavales sepan cuál es el tipo trabajo al que van a poder acceder en el mercado laboral".

Asimismo, ha lamentado "la caída la vocación emprendedora", a la que, a su entender, han contribuido "factores culturales y sociales". Por ello, ha compartido que "es un problema de país", y que la elección pueda ser "libre de sesgos", algo por lo que también ha abogado la presidenta de Confebask.