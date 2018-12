Confebask lanza una campaña para que la juventud en Euskadi se anime a participar en el programa Erasmus+

Publicado 12/12/2018 16:20:37 CET

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Confebask ha lanzado una nueva campaña específica para a animar e impulsar entre el colectivo de estudiantes y profesorado de la Formación Profesional de Euskadi su participación en el Programa europeo Erasmus+, una vía para realizar prácticas en empresas europeas que la patronal vasca lleva gestionando 20 años y del que ya han disfrutado más de 2.100 alumnos del sistema vasco de FP, contribuyendo a que Euskadi se convierta en un "referente europeo, también en materia de movilidad estudiantil".

Según ha informado Confebask, durante el actual curso 2018/19 otorgará en torno a 75 becas para alumnos de FP, en parte co-financiadas por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, que podrán completar su formación en empresas de países como Reino Unido, Austria, Italia, Portugal y Francia.

Europa celebra la tercera semana de la Formación Profesional, una iniciativa de la Comisión Europea que tiene por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional (FP) para las competencias y los empleos de calidad a través de una combinación de eventos que tienen lugar en toda Europa hasta el 31 de diciembre.

Aprovechando esta conmemoración, Confebask lanza su campaña destinada a los Centros de FP, profesores y estudiantes bajo el lema 'Europe in your hand, take the chance!' Para obtener más información sobre el programa 'Erasmus +' que gestiona Confebask, se puede visitar la web de Confebask o realizar una consulta a través de becas@confebask.es.