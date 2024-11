Confebask llama a alcanzar un pacto conjunto sobre absentismo desde "el compromiso, la colaboración y confianza"

Yagüe pide medidas urgentes que mejoren la salud de trabajadores y dice que el absentismo es un "desafío para productividad y competitividad"

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha apelado a alcanzar un pacto conjunto sobre absentismo basado en las tres "c, el compromiso, la colaboración y la confianza". Tras manifestar la disposición de la patronal a lograr ese objetivo, ha demandado medidas urgentes para mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y ha asegurado que este problema es un "desafío para la productividad y competitividad" de las empresas.

Yagüe ha realizado este emplazamiento en la jornada monográfica celebrada por Confebask en Bilbao para abordar el absentismo laboral en Euskadi.

En la clausura del acto, Tamara Yagüe ha querido trasladar su solidaridad y ofrecimiento para ayudar en "todo aquello" que puedan a Valencia, tras una catástrofe que ha dejado a todos "completamente abrumados y espantados por su tamaño" y que es "una gran tragedia".

"Por eso quería que, hoy, mis primeras palabras fueran, precisamente, para todos aquellos que la están sufriendo en primera persona", ha indicado Yagüe, que, tras poner en valor las muestras de solidaridad de todo el país, ha subrayado el "relevante" papel de los jóvenes que se han movilizado y están "colaborando masivamente en todo tipo de tareas".

Una vez hecha esta mención a lo sucedido en Valencia, por cuyos afectados se ha guardado un minuto de silencio al inicio del acto, Tamara Yagüe ha manifestado que, con esta jornada, han querido llamar la atención sobre el absentismo laboral, enfocado principalmente a incapacidad temporal por enfermedad común en Euskadi, ya que hasta "hace bien poco" estaba "fuera de la agenda política y social de este país".

La presidenta de la patronal vasca cree que han logrado situar esta cuestión "en el centro de un debate a gran escala" y lo están haciendo "sin intención de buscar culpables".

"Sólo nos mueve hallar soluciones", ha indicado Yagüe, que ha agradecido a los que han acudido al acto para compartir sus impresiones y experiencias en torno a la incapacitada temporal en Euskadi.

Según ha manifestado, se trata de un tema que "no sólo afecta a las empresas, sino también al sector público" y cree que el de hoy "es un claro ejemplo práctico de diálogo social en sentido amplio", que espera que tenga "continuidad".

"MANOS A LA OBRA"

Yagüe ha subrayado que es tema no se debe a una sola causa ni tiene una solución 'de manual' y, por ello, cree preciso elaborar un diagnóstico común adaptado a la realidad concreta de Euskadi y "ponerse manos a la obra".

"Nos va a llevar tiempo. Si hoy empezamos a andar el camino de las soluciones gracias a esta pequeña contribución que hacemos desde Confebask, bienvenida sea, esto tendremos ganado", ha manifestado.

La representante de la patronal vasca ha afirmado que es un tema que supone un "auténtico desafío" y ha indicado que los datos en Euskadi son "llamativos" porque, desde hace ya muchos años, "lidera" las tasas de absentismo laboral y supera "ampliamente la media de todas las zonas del entorno".

"MEDIDAS URGENTES"

"La solución no pasa por cerrar los ojos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Es lo más importante, sin duda. Pero, no lo único", ha añadido.

Yagüe ha añadido que el absentismo laboral también tiene un impacto multifactorial en las empresas vascas, ya que genera "un aumento de los costes operativos, disminuye la productividad, afecta negativamente al clima laboral, y también puede tener consecuencias en la calidad de servicio ofrecido al cliente".

"En definitiva, la variable de la incapacidad temporal representa un desafío para la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Algo que, como saben, está directamente relacionado con el estado del bienestar. No olvidemos que sin empresas competitivas y sostenibles en el tiempo, no hay 'buen empleo', ni impuestos que recaudar. No estamos hablando, por lo tanto, de algo precisamente menor", ha manifestado.

Por lo tanto, ha defendido que reducir este índice es "un objetivo estratégico para todos" y para afrontar posibles soluciones es necesario adoptar un enfoque multidisciplinar".

En este sentido, tras destacar la importancia de la jornada y sus participantes, ha señalado que no pretende ser un punto final, sino "un 'punto y seguido' en la acción para reducir al máximo el absentismo laboral en Euskadi".

Por ello, según ha indicado, tanto, desde Confebask como desde sus organizaciones miembro (Adegi, Cebek y Sea), se plantean seguir avanzado con nuevas iniciativas como son promover "una mayor concienciación social sobre lo que supone para la sociedad en su conjunto la incapacidad temporal comparativamente elevada".

También plantean impulsar la puesta en marcha de un foro de análisis, "objetivo y experto" sobre esta cuestión, con la participación de "todos" los que están directamente concernidos para "compartir diagnósticos y también posibles vías de solución.

Asimismo, aboga por tratar de acordar y abordar una 'hoja de ruta' consensuada entre todos y, junto a ello, promover la realización de proyectos de investigación en relación con el absentismo por incapacidad laboral.

Otras iniciativas serán recopilar y divulgar buenas prácticas en la gestión del mismo para que "sirvan de ejemplo y se dé visibilidad a posibles soluciones".

"Todo esto con la única intención de mejorar colectivamente. A partir de hoy, ampliemos nuestro enfoque para, entre todos, situar a Euskadi como un nuevo caso de éxito en la resolución de un problema que nos preocupa desde hace ya muchos años, demasiados", ha concluido.