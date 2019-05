Convocada una "quedada medioambiental" para limpiar la playa de Arrigunaga en Getxo (Bizkaia)

Publicado 02/05/2019 18:21:09 CET

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Idiomas de Euskadi, ACIE, con la colaboración del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo, ha convocado este sábado una quedada para limpiar la playa de Arrigunaga.

La cita, que tiene como objetivo concienciar al alumnado sobre el cuidado del medio ambiente, será a partir de las 11.00 horas, y está dirigida, principalmente, a los alumnos de idiomas de los centros pertenecientes a la mencionada asociación.

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, la iniciativa está enmarcada en el proyecto de concienciación "The Language of the Sea", que promueven las asociaciones de centros de estudio de idiomas para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente.

Otros centros educativos, entidades, asociaciones y deportistas, como la surfista getxotarra Garazi Sánchez, se han sumado también a esta iniciativa para limpiar de basuras, y en especial de plástico, cuatro playas de la cornisa cantábrica. En total, son más de 10.000 estudiantes los que han sido convocados por las Asociaciones de Centros de Idiomas de Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia.

Las personas que participen en esta "quedada global", además, podrán disfrutar a lo largo de la jornada matinal de una charla que será impartida por responsables de la Asociación Goazenup, en la que se explicará el origen de las basuras marinas, su impacto en los ecosistemas marinos y la selección y correcto depósito de los desechos.

Todas aquellas personas que quieran participar en esta acción medioambiental no tienen más que presentarse a las 11.00 horas en la playa de Arrigunaga.