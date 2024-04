Convocadas las oposiciones para cubrir las plazas de Inspección de Trabajo del País Vasco vacantes

El Ministerio de Trabajo y Economía Social inicia la convocatoria para cubrir 17 plazas



VITORIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso para cubrir las vacantes en la Inspección de Trabajo del País Vasco ha avanzado con la convocatoria, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de los procesos selectivos para cubrir 17 de las plazas que la Inspección tiene vacantes en estos momentos.

En un comunicado, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha informado de que a las oposiciones se suma la cobertura de otras dos, desde el 1 de abril, mediante un concurso de traslados.

Según ha explicado, una de las "prioridades" del Departamento vasco ha sido el "refuerzo de la Inspección de Trabajo mediante la creación de nuevas plazas, una demanda compartida por los grupos parlamentarios".

Por ello, ha detallado que a las seis plazas creadas durante la anterior legislatura, se han sumado otras 19 en la presente, 14 de Inspección y 5 de Subinspección, y que suponen un 23,4% más con respecto a las existentes en 2020 que eran 64.

No obstante, ha señalado que se producen vacantes por jubilaciones y traslados de las personas funcionarias que no pueden ser cubiertas por ninguna persona que no haya superado las respectivas pruebas de selección que deben ser convocadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, según establece el Real Decreto de Transferencia a Euskadi de la Inspección de Trabajo en el año 2011.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado los procesos selectivos de inspectores y subinspectores con las plazas ofertadas por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo, la Generalitat y el Gobierno Vasco, con lo que podrá cubrir las 17 plazas vacantes: 7 son de Subinspector de Seguridad y Salud, 2 de Subinspector de Empleo y Seguridad Social, y 8 de Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Por lo tanto, hay 17 plazas de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Inspección de Trabajo ofertadas en estos tres procesos selectivos ya iniciados, "la mayor oferta de empleo realizada desde la transferencia el 1 de enero de 2012".

Asimismo, ha informado de que otras dos plazas de Inspector de Trabajo que también permanecían vacantes en Euskadi se han cubierto por concurso de traslados resuelto en febrero.

Las funcionarias, procedentes de la Inspección de la Generalitat de Cataluña, han tomado posesión de sus plazas este mismo lunes 1 de abril. Además, está prevista en 2024 una nueva convocatoria para seis personas más.