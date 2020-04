El Lehendakari defiende que su Gobierno "está respondiendo a tiempo y bien", pese a las "profecías" de EH Bildu

Destaca su "colaboración con el Gobierno español", y asegura que ha "hecho oír la voz crítica de Euskadi, sin romper el consenso"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que su Gobierno "está respondiendo a tiempo y bien" a la crisis sanitaria generada por el coronavirus, pese a las "profecías" de EH Bildu. Además, ha subrayado su "colaboración con el Gobierno Español", y ha asegurado que ha "hecho oír la voz crítica de Euskadi, sin romper el consenso y manteniendo la mano tendida a la cooperación en lo prioritario".

Urkullu ha realizado estas declaraciones durante su turno de réplica a los grupos parlamentarios, en la reunión informal de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, que se ha celebrado de forma telemática, y en la que ha explicado que la gestión de su Gobierno para hacer frente al Coovid-19.

En respuesta a la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado que "los datos están a ahí" y, pese a sus "profecías", el Ejecutivo Vasco "está respondiendo". Además, ha negado que su Gobierno haya dado respuesta a la pandemia "tarde y mal". "No, Euskadi y el Gobierno Vasco hemos actuado a tiempo y siguiendo las indicaciones de expertos", ha subrayado.

Tras insistir en Euskadi fue la primera comunidad autónoma en adoptar "la mayor parte de las medidas" que, después, han tomado en otros lugares, ha asegurado que "nadie estaba preparado para esta pandemia, pero Osakidetza ha sabido reaccionar". "Lo ha hecho a tiempo y bien", ha reiterado.

A su juicio, el Servicio Vasco de Salud "está respondiendo con capacidad y profesionalidad a las necesidades". Asimismo, ha considerado que la representante de la formación soberanista ha dado "lecciones de epidemiología y medicina, y ha dibujado "un panorama apocalíptico".

"Ustedes y solo ustedes en todo el mundo tenían prevista esta contingencia. El responsable, según ustedes, no es solo una pandemia mundial de un nuevo virus, como asegura la Organización Mundial de la Salud, de la que se podría hablar también de los vaivenes de sus declaraciones, sino una falta de previsión del Gobierno vasco", ha reprochado.

En este sentido, ha ironizado que EH Bildu, "a toro pasado, lo habría hecho todo bien". "Y nos presentan algo que nadie tiene, soluciones mágicas y efectos inmediatos para todo. Me piden humildad y yo también la pido. Yo no he negado la realidad de la situación y espero su disposición a la colaboración", ha añadido.

En cuanto a las críticas de falta de transparencia y colaboración con los partidos, le ha recordado que el Departamento de Salud ya se ha reunido con ellos en cuatro ocasiones para informarles sobre las medidas que se adoptan y escuchar sus planteamientos.

También se ha referido al parlamentario del PP, Carmelo Barrio, para responderle que, en todo momento, ha estado a disposición de lo que el Parlamento decidiera sobre su comparecencia o no en la Diputación Permanente, después de que el dirigente popular le haya acusado de no querer dar explicaciones en este órgano.

En alusión a la comparación que Barrio ha realizado de la reacción de Euskadi con la de otras comunidades ante el Covid-19, ha considerado que se ha "ido por delante". En todo caso, ha precisado que ha compartido las decisiones con otros presidentes, como con la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el de la Xunta de Galicia, Alberto Núlez Feijó.

Urkullu ha rechazado sus acusaciones de "improvisación y de gestión no eficaz". "Con humildad le digo que esta situación ha afectado a todos por igual, también a las comunidades gobernadas por su partido. Hemos gestionado los problemas según se han presentado y con humildad. Todas las preguntas no tienen respuesta todavía, ni por nuestra parte ni por parte de nadie", ha indicado.

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO SÁNCHEZ

A los socialistas, socios de su Ejecutivo, les ha agradecido el tono "favorable" de su intervención. "Quiero subrayar que, en todo momento, en nuestras relaciones con el Gobierno español, he priorizado, por encima de todo, la colaboración y la cooperación", ha añadido.

El Lehendakari ha admitido que no han estado "de acuerdo en todo", y él ha defendido "los intereses de Euskadi, cuando se han producido situaciones que interfieren en una gestión razonable de las singularidades y necesidades específicas de Euskadi, tanto en materia sanitaria como socioeconómica".

"En estos casos, he hecho oír la voz crítica de Euskadi, sin romper el consenso y manteniendo la mano tendida la colaboración en lo prioritaria", ha aseverado, en respuesta a José Antonio Pastor (PSE).

Iñigo Urkullu también ha replicado al parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, que su Gobierno "no está en funciones", sino que "está funcionando", y se ha mostrado "totalmente de acuerdo" en no utilizar de forma partidista la pandemia porque "la sociedad no lo entendería".

"Me sorprenden sus críticas, teniendo en cuenta que ustedes forman parte del Gobierno español. Nos achaca usted falta de iniciativa, le recuerdo que el Gobierno español decidió tomar la dirección de la gestión de la crisis declarando el estado de alarma, posteriormente a que el Gobierno Vasco declarara el estado de emergencia", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que, a partir del decreto del estado de alarma, el Ejecutivo Vasco "está aplicando las medidas adoptadas" por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, además de otras actuaciones, "algunas con anticipación y de manera complementaria".

ACTIVIDADES NO ESENCIALES

En cuanto al decreto de suspensión de las actividades no esenciales, el Lehendakari ha recordado que han coincido varios presidentes autonómicos en que les habría gustado concretar, cada uno en su ámbito, la que es necesario en cada ámbito, "cumpliendo siempre los protocolos obligatorios de salud y seguridad en el trabajo".

En este sentido, ha apuntado que el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco hizo una nota aclaratoria, "y el Ejecutivo español ha puesto en comunicación a todas las comunidades autónomas y algunas lo han copiado literalmente".

Esta nota, que prioriza "la salud" de los trabajadores, subraya que "el Gobierno Vasco ha trabajado en la aclaración de los criterios interpretativos" del real decreto para que, "dentro del respeto a la legalidad", se permita a las empresas vascas mantener una parte de su actividad.

Para Iñigo Urkullu, se podía haber evitado la situación que se creó por la publicación del decreto porque "es posible compatibilizar la salud con el futuro del empleo", como permite "la interpretación flexible del real decreto". "Ayer mismo, la ministra de Industria así me lo reconoció", ha aseverado.

Asimismo, se ha referido a la decisión del Gabinete Sánchez en relación a las partidas para las políticas activas de empleo que tampoco "se ha consensuado" y obliga a hacer, a posteriori, "un ejercicio de adecuación, cuando no de rectificación". "Reitero que colaboración y coordinación no es imposición", ha insistido, para señalar que espera lograr un consenso similar al alcanzado con el decreto sobre suspensión de actividades no esenciales.

Urkullu ha lamentado las "palabras gruesas" que se han escuchado hoy sobre que el Gobierno Vasco ha priorizado "una visión economicista a la defensa de la salud de los trabajadores", y ha negado que se contrapongan "salud y economía", que "deben ser necesariamente compatibles". "Quienes hoy nos exigen salud, mañana nos exigirán empleo", ha apuntado.

El Lehendakari ha negado que haya habido recortes en sanidad en Euskadi. "Si hoy podemos dar respuesta a la crisis sanitaria es porque contamos con uno de los mejores sistemas de salud", ha subrayado. Por último, ha apuntado que "liderar es actuar" y ha rechazado que incurra en "soberbia" con más de 400 personas fallecidas. "Humildad toda porque este será un triunfo del conjunto de la sociedad", ha concluido.