Crespo (PSE) presenta su candidatura por Abadiño bajo las siglas de un partido que defiende que primero son las personas

El cabeza de lista por el PSE-EE a la Alcaldía de Abadiño, Javi Crespo, ha afirmado este viernes que la candidatura socialista que encabeza seguirá trabajando "por y para el municipio con la misma ilusión, humildad y compromiso con el que han desarrollado su labor hasta el momento". "Nos presentamos bajo las siglas de un partido comprometido y cercano que defiende que lo primero son las personas", ha dicho en la presentación de la candidatura local.

En un acto en el que también han participado la candidata socialista a diputada general, Teresa Laespada, y el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, el candidato por Abadiño ha indicado que el Partido Socialista "defiende que lo primero son las personas, defensa de nuestros mayores, de la igualdad, apuesta por un empleo digno, por una economía redistributiva y, por supuesto, la sostenibilidad".

"Porque los mayores logros sociales han venido de la mano del Partido Socialista, la sanidad pública, o la educación pública, o la ley del matrimonio homosexual, la igualdad, la ley de dependencia....Es tan fácil de comprobar como ver los hechos, y los más recientes son: la subida de las pensiones del 8,5%, con la subida del SMI, con la reforma laboral, que por cierto PNV y EH Bildu no apoyaron, por la apuesta por la bonificación del transporte público, o con la última Ley de Vivienda", ha manifestado.

Tras asegurar que su apuesta pasa por un "Abadiño en el que todos y todas cuenten", ha destacado que seguirá trabajando "para dar respuestas a los problemas que se presenten y estando con las personas y colectivos que más lo necesiten". "No nos olvidamos de los colectivos más necesitados, como son las ayudas al alquiler de jóvenes, a emprendedores que desarrollen nuevos proyectos en el municipio, o el apoyo a las personas mayores con los sistemas de detección de humos o teleasistencia, sin olvidarnos del banco de alimentos de Abadiño, que a tantas familias ayuda", ha subrayado.

LAESPADA

Por su parte, la candidata socialista a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, ha explicado que las políticas de transporte y movilidad sostenible deben ser una herramienta para cohesionar el territorio. "El actual modo de vida, producción y consumo es insostenible. Lo sufrimos en forma de sequías, inundaciones, subida del nivel del mar... Cuanto antes y más rápido actuemos, mejor", ha explicado.

A su entender, hay que comprender que Bizkaia es "todo el territorio, toda su población" y que no se puede construir una sociedad "a varias velocidades" donde existan "comarcas o pueblos que se nos queden descolgados del progreso general".

Laespada ha defendido "una movilidad sostenible, accesible e inclusiva, que vertebra el territorio, ayuda en la lucha contra la crisis climática y la crisis energética y reduce las desigualdades".

Asimismo, cree necesario seguir renovando y ampliando la flota de autobuses para avanzar hacia un transporte público cero emisiones, a la vez que se siga potenciando el Servicio de Bicicleta Pública de Bizkaia "BizkaiBizi".

"Vamos a incentivar el uso del transporte público colectivo: a bonificar el transporte para aliviar la carga económica y reducir la huella ecológica, Con un sistema para bonificar a quién más usa y así menos paga, y según la renta de la persona usuaria", ha concluido.

DENIS ITXASO

Finalmente, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, se ha referido a la Ley de Vivienda señalando que "ahora se nos dice que estamos ante una posible invasión competencial". "No han leído la Ley porque todavía no la hemos presentado y ya se están poniendo la tirita antes de la herida. El problema no es de competencias, hablan de competencias porque no quieren hablar de vivienda", ha defendido.

En esta línea, ha apuntado que "el asunto es la vivienda, los problemas que tiene especialmente la gente joven para acceder a ella. Que no nos confundan: los ayuntamientos pueden desarrollar políticas de vivienda en colaboración con el Gobierno Vasco si se les da herramientas jurídicas, y esta Ley va a permitir que tengamos esas herramientas para poder llevar a cabo esas políticas que a algunos les resultan tan incómodas".

Por último, ha manifestado que los socialistas piensan en cosas concretas, en conquistas sociales y nuevos derechos, en garantizar el Estado de Bienestar. "En esas cosas estamos pensando y para eso, sí, son necesarias las competencias, pero sobre todo es necesario ejercer políticas con esas competencias", ha concluido.