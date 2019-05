Cristina González reivindica al PSE como "referente" de la izquierda por sus políticas "reales y efectivas"

Publicado 16/05/2019 14:18:37 CET

La candidata a diputada general de Álava destaca el compromiso socialista con las medidas de apoyo al empleo

VITORIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSE-EE a diputada general de Álava, Cristina González, ha asegurado que la capacidad del Partido Socialista para impulsar "políticas reales y efectivas" desde las instituciones le convierte en el "referente" de la izquierda.

González ha participado este jueves en un acto electoral del PSE-EE en Vitoria-Gasteiz, en el que ha destacado la "vocación" de los socialistas para "cambiar la realidad desde las instituciones con decisiones que son efectivas y mejoran la vida de la gente".

"No construimos castillos en el aire para alcanzar el cielo; no hacemos propuestas imposibles; no perdemos energías en discutir sobre banderas o identidades. Nuestro camino es mirar a la sociedad, conocer sus necesidades y ofrecer respuestas", ha manifestado.

MULTIPLICAR EL PRESUPUESTO

Como ejemplo, ha citado el incremento del presupuesto que la Diputación Foral destina a las políticas de empleo, que en esta legislatura "se ha multiplicado por cuatro".

También ha recordado que en los últimos cuatro años, el Ejecutivo alavés, en el que el PSE gobierna en coalición con el PNV, ha convocado cuatro Ofertas Públicas de Empleo.

La candidata del PSE-EE ha reiterado su confianza en que la mayoría socialista lograda en las elecciones generales del 28 de abril pueda ser "revalidada" en las elecciones municipales, forales y europeas del 26 de mayo.

"FRENO" A LOS POPULISMOS

González ha subrayado que es "más necesario que nunca" que la Unión Europea esté "liderada" por los socialistas, de forma que las formaciones progresistas pongan "freno" a los nacionalismos y a los populismos "disgregadores".

En este sentido, ha advertido de que el voto al PNV o a Podemos en las elecciones europeas "irá a parar a grupos menores que carecen de la influencia y la capacidad de decisión" que tiene el grupo formado por todos los socialistas europeos en la Cámara comunitaria.

"No estamos para perder espacios de los que, a buen seguro, se aprovecharán quienes quieren destruir Europa o construir una Europa solo de los mercados", ha subrayado.