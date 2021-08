Cvirus.- CCOO recomienda a trabajadoras de residencias que se vacunen, pero cree que no puede obligárseles

Rechaza que se ponga "el foco" en el personal y no en otras medidas que deben cumplir los centros residenciales

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Euskadi ha afirmado este jueves que en estos momentos no existen herramientas legales para obligar a las trabajadoras de residencias a vacunarse, pero les ha recomendado que lo hagan.

En un comunicado, la central sindical ha reconocido que, pese a este consejo, que también realiza el Ministerio de Salud, "se trata, hoy por hoy, de un acto voluntario de cada trabajador y trabajadora" inocularse el antídoto.

CCOO ha recordado, además, que la vacunación por sí sola no impide la transmisión de la enfermedad y "sigue siendo imprescindible el uso de material de seguridad, para la protección tanto del personal como de residentes de los centros".

También ha advertido de que "no se puede responsabilizar a las trabajadoras de la expansión" de la covid-19. En primer lugar, cree que hay que conocer el número de personal que se ha negado o no puede ser vacunada "para calcular la necesidad y el impacto de una medida así".

RESPONSABILIDAD DE LAS RESIDENCIAS

Por otro lado, ha apuntado que el modelo actual de residencias, "más centrado en el negocio que en el bienestar de sus residentes, ha sido incapaz de hacer frente de forma adecuada a la pandemia y no se ha tomado ninguna medida encaminada a corregir sus deficiencias".

"El sindicato, por ejemplo, se ha preguntado cuántos centros residenciales disponen de ventilación con filtros adecuados para

contener la expansión del virus", ha añadido.

A su juicio, medidas como la realización de las PCRs al personal no vacunado, "que de momento no pasan de ser recomendaciones, deben ser complementadas con el uso correcto de EPIs, además de que su coste no puede recaer sobre las trabajadoras".

CCOO de Euskadi ha indicado que incluso el cambio de puesto, si no se vacunan los trabajadores de residencias, "es una medida irrealizable en la realidad de estos centros". "En definitiva, se está poniendo el foco en las trabajadoras y trabajadores cuando existen otras medidas que no se están poniendo sobre la mesa, culpabilizando así, a quienes debieron hacer frente a la pandemia en unas condiciones insostenibles", ha concluido.