Denis Itxaso dice que las vacunas "no están para ser almacenadas" sino para inyectarse "al mayor ritmo posible"

"No es correcto ni está indicado que se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas 'por si en el futuro no hay'", advierte

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado que las dosis de la vacuna contra la covid-19 "no están para ser almacenadas", sino para inyectarse "al mayor ritmo posible". Por ello, ha sostenido que "no es correcto ni está indicado que se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas 'por si en el futuro no hay'".

En un mensaje trasladado en redes sociales, recogido por Europa Press, Itxaso se ha referido así la polémica surgida con el ritmo de vacunación de algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Euskadi.

En este sentido, el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó este pasado sábado que la posibilidad de modificar el sistema de distribución de las vacunas en función de las ya puestas, para garantizar así la segunda dosis a aquellas Comunidades que "no han hecho previsión de viales", resultaría "injusta para con Euskadi". A su juicio, ello supondría "perjudicar" a quien ha actuado con "mayor cautela y previsión" con las dosis, como ha hecho el País Vasco.

En su mensaje, el delegado del Gobierno ha recordado así que la actual campaña de vacunación es "la mayor de la historia y cada minuto cuenta". A su juicio, representa un "desafío contrarreloj que se acentúa con la alta transmisibilidad de las nuevas cepas del virus".

De este modo y tras manifestar que el tener "la fortuna de pertenecer a Europa" permite disponer de suministros, advierte de que vacunar "no es una competición, claro que no, pero las dosis no están para ser almacenadas, sino para inyectarse al mayor ritmo posible".

"En estas circunstancias, no es correcto ni está indicado que se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas 'por si en el futuro no hay'", añade.

Asimismo, ha defendido que toda la humanidad está en el mismo barco, de tal forma que siempre que la segunda dosis esté asegurada, "y lo está", se ha de seguir vacunando. "De ello depende nuestra salud como sociedad y las posibilidades de salir cuanto antes de la enorme sima económica que provocan las restricciones", concluye.