Desconvocada la huelga en los comedores escolares de gestión directa de Euskadi

Actualizado 25/02/2019 12:43:43 CET

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga prevista para este martes en los comedores escolares de gestión directa de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha quedado desconvocada por los sindicatos LAB, UGT y CCOO tras el preacuerdo firmado con las patronales el pasado jueves en primera instancia y ratificado el viernes por la tarde por las asambleas de trabajadoras de los tres territorios.

El acuerdo ha sido suscrito este lunes en la sede del Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao, según ha informado el sindicato LAB, uno de los firmantes, en un comunicado.

LAB considera que tras conseguir el primer "gran objetivo, que era la equiparación salarial, empieza "otra lucha por la homologación de las condiciones laborales como el mantenimiento del empleo, la mejora de ratios, la definición de funciones y la exigencia de a mismo trabajo mismas condiciones".

El sindicato ELA no ha firmado el acuerdo ya que no comparte "ni el contenido, ni las formas, ni la larga vigencia" del preacuerdo porque no recoge "nada añadido a lo que teníamos en cuanto a la precariedad en la contratación, ratios, cargas o jornadas mínimas", ni tampoco sobre "el mantenimiento del empleo, con independencia de cuál sea el futuro modelo de comedores escolares".