Detenido tras agredir a un cliente, a un empleado y lesionar a varios policías en un local de juego en Vitoria

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VITORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años fue detenido la tarde del pasado lunes en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras protagonizar un "violento" altercado en el interior de un local de juego, ubicado en la Avenida Gasteiz.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, el arrestado estaba causando problemas y había agredido a otro cliente y un empleado del local. A la llegada de los agentes, el varón, en una "actitud muy violenta", causó lesiones a algunos de policías que trataron de calmar sus ánimos, por lo que, finalmente, fue detenido.